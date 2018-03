¿Pornografía infantil en Facebook? Esto sucedió tras una investigación de la BBC

BBC journalists alerted Facebook to child porn. Then Facebook called the cops. https://t.co/YkUTDYvCyr pic.twitter.com/SiD8uWeOvG — CNN (@CNN) 7 de marzo de 2017

Facebook se ha convertido en una plataforma de vida, más que digital, para toda la sociedad. La cantidad de personas con más de una cuenta en esta red social crece en cada momento y su uso se ha vuelto tan prioritario como las necesidades fisiológicas básicas de todo ser humano. Sin embargo, una investigación de la cadena informativa BBC dejó en evidencia el poco control que tiene Facebook cuando se trata de pornografía infantil.La controversia inició cuando la BBC reveló que Facebook era un espacio propenso a la propagación y difusión de pronografía infantil, ya que sus filtros no poseían la rigidez necesaria para evitarlo. Junto a este reportaje, se enviaron más de cien fotografías con contenido pornográfico, solicitando a Facebook su pronta eliminación.La BBC remitió a Facebook las fotos mediante el botón de "Denunciar", ya que se trataba de contenido presuntamente inadmisible según la propia normativa del portal. Sin embargo, Facebook procedió a la eliminación de 16 fotos solamente, respondiendo que las otras 82 imágenes no violaban "los estándares de la comunidad".Pero, por si fuera poco, aparte de no retirar las 82 fotos, Facebook denunció a los periodistas que hicieron la gestión ante el Centro Contra la Explotación Infantil y de Protección en Internet (CEOP) por supuesta "distribución de imágenes de explotación infantil", según relató el portal de la BBC. El contenido denunciado por el sitio incluía páginas para pederastas, las fotos de menores de 16 años en poses "sugerentes", grupos con nombres con contenido sexual con fotos robadas de niños, y el fotograma del supuesto video de abuso infantil.Ante esto, el director de políticas de Facebook, Simon Milner, no ha expresado postura alguna por parte de la red social, limitándose a responder a CNN que se procedió por el hecho de haber enviado imágenes poco apropiadas, aunque sin dar explicación del porqué no se eliminaron.Por su parte, el presidente de la comisión parlamentaria de medios de comunicación, Damian Collins, dijo a la BBC que tiene "serias dudas" sobre la eficacia de los mecanismos de filtro de Facebook, y criticó que la BBC fuera denunciada cuando puso de manifiesto posibles fallas. "Es extraordinario, porque ustedes estaban tratando de ayudarles a limpiar su red de contenidos que no debían estar allí", comentó Collins a la BBC.Hasta el momento, Facebook no ha retirado la denuncia contra los periodistas de la BBC, aunque, según explicó Collins a la misma cadena, no existe respaldo alguno para la denuncia por parte de Facebook. “No pasará de ser un evento aislado, pero dejará en evidencia que Facebook no tiene el control absoluto que presume”, declaró.