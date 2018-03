Presidencia de Trump fue planeada hace décadas, según documentos

Lee también

Hace casi 30 años, Donald Trump confiaba en que ganaría una elección presidencial, como candidato independiente, en 1996, de acuerdo con archivos recientemente descubiertos de la era comunista de la policía secreta de Checoslovaquia.Checoslovaquia fue el país de nacimiento de su primera esposa, Ivana, modelo, atleta y emprendedora que después se convirtió en la madre de los tres hijos mayores de Trump: Donald Jr., Ivanka y Eric.Un año antes de que el comunismo colapsara en 1989 en varias partes de Europa, se grabó la visita que Ivana Trump realizó a su país natal en 1988, que quedó registrada en un informe policial clasificado.El reporte del 22 de octubre de 1988 alega que Trump rehusó postularse a la presidencia en 1988 - pese a que presuntamente existió presión para que lo haga - debido a que él sintió que, a sus 42 años, era muy joven. Pero el informe secreto dijo que él tenía la intención de postularse a la presidencia en 1996 como independiente, cuando tuviera 50 años.No estaba claro de dónde venía la presunta "presión" para que se postulara."Aun cuando parezca una utopía, D. TRUMP confía que ganaría", indica el reporte, basado en información de fuentes no especificadas que hablaron con el padre de Ivana Trump, Milos Zelnicek, sobre su visita.El informe es interesante porque, en Estados Unidos, hubo poco conocimiento de que Trump estaba considerando una postulación a la presidencia hasta 1988, cuando dio una entrevista en el "The Oprah Winfrey Show"."Nunca quisiera descartarlo completamente", dijo entonces."Creo que ganaría", agregó. "No me postularía para perder".Pero Trump no creó un comité exploratorio sino hasta una década después, cuando lanzó una exploración como nominado del Partido de la Reforma, de cara a la elección presidencial del 2000. Abandonó este esfuerzo unos cuatro meses después.