Presidenta taiwanesa se reunirá en C. A. con presidentes

La Oficina Presidencial de Taiwán aclaró ayer que la presidenta Tsai Ing-wen se reunirá con el presidente nicaragüense, Daniel Ortega Saavedra, durante su visita a Centroamérica, aunque no se haya incluido en el itinerario oficial.Tsai también se entrevistará con los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, durante su viaje a Centroamérica del 7 al 15 de enero, indicó ayer, en rueda de prensa, el portavoz presidencial, Alex Huang.“Definitivamente habrá una reunión entre Tsai y Ortega”, dijo Huang, ante las preguntas de la prensa, extrañada de que no se incluyese en el itinerario cuando uno de los objetivos de la visita es asistir a la toma de posesión del mandatario nicaragüense.De acuerdo con el itinerario oficial de la gira centroamericana, difundido ayer, Tsai partirá el 7 de enero y llegará a Honduras el 8 de enero.El 9 de enero, Tsai se reunirá con el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, para después partir hacia Nicaragua, donde asistirá a la ceremonia de investidura de Ortega, el 10 de enero.Luego, el 11 de enero, Tsai llegará a Guatemala, donde mantendrá conversaciones con el presidente Jimmy Morales.Allí intercambiará condecoraciones y asistirá a un banquete estatal en su honor.Posteriormente, el 12 de enero, Tsai se dirigirá a El Salvador, donde al día siguiente se reunirá con el presidente Salvador Sánchez Cerén, según el itinerario.En sus vuelos hacia y desde Centroamérica, Tsai realizará escalas en Estados Unidos, en Houston el 7 de enero, y en San Francisco el 13 de enero, durante las que se reunirá con taiwaneses residentes en Estados Unidos y visitará industrias tecnológicas.La presidenta taiwanesa tiene previsto regresar a Taiwán el 15 de enero en la noche, según el itinerario oficial.El viaje de Tsai busca reforzar los lazos con cuatro de los 21 aliados diplomáticos de la isla, de los que 12 están en el bastión diplomático de Latinoamérica y el Caribe, en un momento en que se intensifican las tensiones con China.“Mi visita no solo consolidará los lazos de amistad, sino que también elevará la moral de los diplomáticos en el frente. Y más aún, mostrará al mundo la determinación de Taiwán”, dijo Tsai, en declaraciones en vísperas del Año Nuevo.La presidenta isleña acusó a Pekín de alejarse de “la calma y racionalidad” y de volver al “sendero de la división, coerción, e incluso amenaza e intimidación a Taiwán”.China pidió a Estados Unidos que no permitiese las escalas de Tsai. Además, exige a sus aliados que no mantengan lazos oficiales con Taiwán y reclama la soberanía y el control sobre la isla, que rechaza ese reclamo.China reclama en rebeldía a la isla de Taiwán, que se ha declarado como una región autónoma en busca de aliados diplomáticos fieles.