Presidente mexicano asegura que "coyotes" organizan caravanas migrantes

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que las caravanas recientes de migrantes centroamericanos fueron organizadas por traficantes o "coyotes". Las declaraciones de López Obrador fueron sus comentarios más directos sobre los orígenes de las caravanas de migrantes que transitaron México el año pasado y a inicios de este año y son similares a la posición de las autoridades de inmigración de Estados Unidos.

López Obrador dijo que los traficantes cobran sumas considerables para transportar a migrantes, que organizan esos grupos y que como cometen un delito el gobierno los está combatiendo.

"No se dejen engañar por traficantes de personas, porque hay toda una red que se dedica a esto. Se les conoce coloquialmente como ‘polleros’ (‘coyotes’, en El Salvador), que hacen su agosto, que cobran cantidades considerables por trasladar a migrantes, y son los que organizan estas caravanas. No es que surjan de manera espontánea, es una red que existe", declaró.

Los comentarios se produjeron después de varios días de protestas de migrantes en las afueras del centro de detención Siglo XXI, en la ciudad sureña de Tapachula, fronteriza con Guatemala.

Cientos de haitianos y africanos llevan más de una semana demandando que las autoridades migratorias les faciliten documentos con los que puedan transitar legalmente por México para llegar hasta Estados Unidos, donde la mayoría aspira a solicitar asilo.

Sin embargo, los procedimientos migratorios se han ralentizado, en parte por la presión de Washington hacia México para que disminuya el flujo de migrantes hacia su país.

No obstante, y después de que esta semana el ambiente de las protestas se caldeara y hubiera algún incidente con las fuerzas de seguridad, el Instituto Nacional de Migración se comprometió a atenderles. En un comunicado ayer por la tarde, dijo que brindará "atención personalizada para revisar la situación migratoria" de todas las personas que estaban en las afueras del centro de detención y que lo hará "caso por caso" en unas nuevas oficinas.

Tensión por protestas de africanos

López Obrador también dijo ayer que no caerá en "provocaciones" y protegerá los derechos humanos pese a la tensa situación migratoria que se vive en el estado de Chiapas.

"En el tema migratorio estamos procurando no violar derechos humanos y desde luego que hay muchas provocaciones, pero tenemos nosotros que evitar caer en provocaciones", dijo el mandatario.

Los migrantes acusan a las autoridades de tenerlos varados en Chiapas.

Aunque el presidente, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no hizo referencia clara a este suceso en sí mismo, aconsejó a los migrantes, especialmente a los centroamericanos.

Dijo que lo que está sucediendo "últimamente" en Tapachula tiene como propósito "obligar" a las autoridades mexicanas a dar certificados para que los migrantes sean admitidos en Estados Unidos.

"Esto no lo podemos hacer, no nos corresponde. Entonces estas protestas no van a tener ningún resultado", apuntó.

Agregó que, sin violar los derechos humanos, se está cuidando que en el país no haya "anarquía, desorden, y no vamos a ceder", pero se apoyará a Centroamérica con programas de ayuda.