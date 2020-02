Internacionales Primarias demócratas | "Cuando las dictaduras hacen algo bueno hay que reconocerlo": los comentarios de Bernie Sanders sobre Cuba que agitaron el debate demócrata en EE.UU. En uno de los momentos más caldeados del debate de este martes, Bernie Sanders, el candidato socialista que lleva la delantera en la carrera por la nominación demócrata, fue cuestionado por comentarios positivos que hizo previamente sobre el gobierno cubano. Por Redacción - BBC News Mundo Enlace copiado

Enlace copiado Getty Images Sanders habló positivamente del sistema educativo de Cuba en una reciente entrevista. Que un político estadounidense alabe algún aspecto del "enemigo" gobierno cubano puede costarle caro. El precandidato demócrata Bernie Sanders, quien de momento lleva la delantera dentro del partido para conseguir la nominación de cara a la carrera por la Casa Blanca, fue cuestionado por sus rivales este martes luego de haber hablado positivamente del sistema educativo cubano en una reciente entrevista. Sobre el escenario del décimo debate entre los candidatos del Partido Demócrata, celebrado en Charleston (Carolina del Sur), Sanders se defendió en un momento que constituyó uno de los más agitados de la noche. Cómo se compara el "socialismo democrático" que propone Bernie Sanders en EE.UU. con la izquierda de América Latina Y decidió atribuirle sus palabras al expresidente demócrata Barack Obama. Luego de decir que "Cuba es una dictadura también", continuó añadiendo que solo repitió lo mismo que dijo Obama, que "Cuba progresó en cuanto a la educación y el cuidado de la salud".

"Sería una buena idea ser honestos acerca de nuestra política exterior. Estados Unidos ha derrocado a gobiernos en todo el mundo, en Chile, en Guatemala, en Irán", prosiguió.

"Y cuando las dictaduras, ya sean la china o la cubana, hacen algo bueno, hay que reconocerlo , pero no hay que intercambiar cartas de amor con ellos", finalizó alterado.

Reuters Biden, quien hasta ahora no ha logrado buenos resultados en las primarias, fue el primero en atacar a Sanders.

¿Cómo lo confrontaron los demás candidatos?

La postura de Sanders enfureció al candidato Joe Biden, quien fue vicepresidente en el gobierno de Obama y se apresuró a desmentir a su contendor.

" [ Obama ] no sugirió que hubiese nada positivo sobre Cuba (...) reconoció el tema de la esperanza de vida, pero, y déjenme ser claro, nunca alabó a un régimen autoritario", dijo Biden.

Lo que siguió fue un intercambio de interrupciones entre Sanders y el candidato Pete Buttigieg en una discusión que le ganó aplausos al excalcalde de 38 años.

"No me entusiasma un posible escenario en el que todo se reduzca a Donald Trump y su nostalgia por el orden social de los '50 y Bernie Sanders y su nostalgia por las políticas revolucionarias de los '60" , comentó Buttigieg.

Getty Images Pete Buttigieg recibió una ronda de aplausos al confrontar a Sanders sobre sus comentarios acerca del comunismo de Castro.

"Esto se trata del año 2020", añadió. "No vamos a sobrevivir o tener éxito, y ciertamente no vamos a ganar reviviendo la Guerra Fría, y no vamos a ganar esos puestos clave en el Senado y en la Cámara si quienes compiten por los escaños tienen que explicar por qué el candidato del partido demócrata está diciéndole a la gente que mire el lado bueno del régimen de Castro".