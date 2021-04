Primer abrazo en pandemia, del danés Mads Nissen, World Press Photo del año

En esta imagen publicada por World Press Photo, el jueves 15 de abril de 2021, por Mads Nissen, Politiken, Panos Pictures, que ganó el premio World Press Photo of the Year, y el primer premio en la categoría General News Singles, titulado The First Embrace, muestra a Rosa Luzia Lunardi (85) abrazada por la enfermera Adriana Silva da Costa Souza, en la residencia de ancianos Viva Bem, Sao Paulo, Brasil, el 5 de agosto de 2020. Foto: Vía AP