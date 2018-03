Primera Cumbre de la Felicidad busca fijar un nuevo paradigma de prosperidad

Lee también

El programa arrancó con una sesión de meditación dirigida por Danielle Mika Nagel, una especialista en "rendimiento consciente", y otra de yoga "vinyasa" a cargo de Stephanie Snyder, autora de un método llamado "Love Story" (historia de amor).Con figuras de renombre en la órbita del bienestar "consciente", así como de economistas especializados en la felicidad, los participantes de esta cumbre sostendrán durante tres días "un diálogo a todo nivel" con el fin de avanzar hacia "otro paradigma para medir lo que es la prosperidad", señaló a Efe la directora del evento, Karen Guggenheim.Debido a que las métricas netamente económicas no bastan para tener una idea "de lo que significa de verdad estar vivo", de acuerdo a Guggenheim, los asistentes, no menos de 600 diarios según cálculos de la organización, explorarán prácticas, políticas y posibles alianzas para incrementar la felicidad en el mundo.El líder espiritual Sri Sri Ravi Shankar, el economista Richard Layard, la directora de la oficina Smart Dubai, Aisha Bin Bishr, y el director de la oficina de la Felicidad Nacional Bruta de Bután, Saamdu Chetri, y el periodista y escritor Ismael Cala figuran entre los ponentes de esta cumbre."La felicidad como nosotros la definimos consiste en ayudar a otros, vivir en armonía con la naturaleza, y descubrir tu potencial interior, tu sabiduría y valores", explicó a Efe el butanés Chetri, quien desde 2012 encabeza el Centro para la Felicidad Nacional Bruta, en la localidad de Bumthang, en la zona central del país asiático.Fue en la década de los años 70 cuando el rey de Bután Jigme Singye Wangchuck declaró que "la Felicidad Nacional Bruta es más importante que el Producto Nacional Bruto", un enunciado opuesto a la "noción materialista" del progreso humano y que dio pie a una serie de políticas gubernamentales en el pequeño país.En este foro Chetri detallará cómo el Gobierno de Bután implementa este concepto, para lo cual atiende cuatro pilares: el Buen Gobierno, el Desarrollo Socio-económico sostenible, la Preservación y Promoción de la Cultura y la Conservación Ambiental.Todos ellos se extienden en lo que llaman nueve dominios y que son herramientas que sirven para medir "las condiciones de la felicidad" y no la felicidad en sí misma, ya que no deja de ser un concepto subjetivo.Con una sonrisa que parece esculpida en piedra, se muestra convencido de que "en países donde hay mucho materialismo hay menos felicidad" y estima que el compartir es algo que está estrechamente ligado a la felicidad y el bienestar emocional.Sobre el crispado momento social y político que se vive en Estados Unidos, Chetri no abandona su "pensamiento positivo" y, si bien le entristece planteamientos como el muro fronterizo y el veto de entrada a ciudadanos de países musulmanes, afirma "sentir confianza" en el actual presidente, Donald Trump."Sé que es una persona responsable" y que "sabrá actuar" de acuerdo con el mandato del pueblo estadounidense, señaló.Chetri fue uno de los ponentes del foro H2O (Happiness 20), que se realizó este jueves en el Miami Dade College como antesala de la Cumbre Mundial de la Felicidad, en el que también intervino el expresidente mexicano Vicente Fox.Fox lamentó que la "democracia no ha cumplido" las expectativas de las personas, que han perdido su "esperanza y convicción" de que este sistema de gobierno sea "el camino para el progreso".En la cumbre también participará Aisha Bin Bishr, cabeza de la oficina Smart Dubai, quien explicó a Efe que en ese emirato del Golfo Pérsico la tecnología es solo una herramienta para el principal fin de la felicidad de los ciudadanos."Si la tecnología sirve para estos objetivos, vale la pena implementarlo, si no es una pérdida de tiempo y dinero", precisó la funcionaria, con más de 20 años de experiencia en tecnologías de la comunicación.Desde hoy y hasta el domingo, en la primera Cumbre Mundial de la Felicidad se darán cita autores y expertos en el campo de la psicología positiva como Sonja Lyubomirsky, Tal Ben-Shahar y Shawn Achor, este último un experto enfocado en el mundo corporativo.El domingo, un día antes de que se celebre el Día Internacional de la Felicidad, que desde 2013 se conmemora cada 20 de marzo por decisión de Naciones Unidas, el foro culminará con una fiesta en el parque Margaret Pace, en el centro de Miami, abierta al público y con música en vivo, clases de yoga y otras actividades al aire libre