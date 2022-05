Primera dama EUA visita por sorpresa Ucrania para reunirse con primera dama de ese país

Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, entró este domingo por sorpresa en Ucrania, donde se encontró con la esposa del presidente de ese país, Olena Zelenska, en una muestra de solidaridad que coincidió con la celebración del Día de la Madre en el país eslavo.

"Quería venir en el Día de la Madre. Pensé que era importante mostrar al pueblo ucraniano que esta guerra tiene que terminar y que ha sido brutal, y que el pueblo de Estados Unidos está con la gente de Ucrania", dijo Biden a los periodistas.

Jill Biden coincidió con la primera dama ucraniana en una escuela de Uzhhorod, una ciudad de 100.000 habitantes a pocos kilómetros de la frontera con Eslovaquia.

Biden y Zelenska se fundieron en un abrazo, tras el cual la norteamericana le entregó un ramo de flores antes de una reunión privada dentro del colegio, convertido en un refugio temporal para familias que huyen de la guerra.

La población de esa localidad ucraniana se ha triplicado desde el inicio de los combates debido a los desplazados internos que huyen del conflicto.

Olena Zelenska, esposa del presidente del país, Volodímir Zelenski, no ha sido vista en público por motivos de seguridad desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero.

Las dos mujeres se dirigieron a los periodistas después del encuentro y Zelenska agradeció a Jill Biden por su "valiente" visita a Ucrania.

"Entendemos el valor que se necesita para que la primera dama de Estados Unidos venga aquí durante una guerra, con operaciones bélicas todos los días, con las sirenas aéreas escuchándose todos los días, incluso hoy", dijo la anfitriona del encuentro.

Jill Biden visitó esa escuela para mostrar su apoyo a Ucrania, coincidiendo con un ataque ruso a un colegio en el este del país que se teme haya dejado decenas de muertos.

En un principio, Jill Biden iba a acudir solamente a un cruce fronterizo entre Eslovaquia y Ucrania, pero responsables de Ucrania y de Estados Unidos dieron vía luz verde a cruzar la divisoria al evaluar la situación como segura.

Antes de cruzar la frontera, Jill Biden se reunió con familias de refugiados en un centro de ayuda de emergencia en Kosice, en el este de Eslovaquia.

Esta es la última visita a Ucrania de altos cargos de Estados Unidos en las últimas semanas, después de las del secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, así como la de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Cantante Bono brindó "concierto por la paz" en una estación del metro de Kiev

El cantante irlandés Bono, líder de la banda U2, brindó un concierto espontáneo desde una estación del metro de Kiev, como aportación personal a la paz y coincidiendo con el llamado Día de la Victoria sobre la Alemania nazi y el fin de la II Guerra Mundial en Europa.

"Todos rezamos con vosotros para que podáis alcanzar pronto la paz", dijo Bono, según un vídeo colgado en la plataforma "Youtube" por varios portales ucranianos, en alusión al sangriento conflicto irlandés y a la guerra que ahora sufren los ucranianos.

El cantante y activista irlandés tomó el micrófono e interpretó para los grupos de ciudadanos congregados en la estación algunas piezas míticas de su repertorio, como "Desire" y "With or without you", aunque el momento crucial se dio cuando cantó "Stand by me".

La actuación de Bono se dio por sorpresa, sin previo aviso, y dentro de las actividades del cantante en causas humanitarias de diversas partes del mundo, sea en situaciones de guerra, contra el hambre o contra estragos globales.

El cantante y activista irlandés tomó el micrófono e interpretó para los grupos de ciudadanos congregados en la estación algunas piezas míticas de su repertorio. Foto EFE.