Productora explica la negligencia detrás del caso Alec Baldwin

El viernes 26 de noviembre del 2021 se dio a conocer la noticia de que el actor Alec Baldwin contrató a un exfiscal federal estadounidense para que lo represente ante las demandas que enfrenta tras la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins dentro del set de la película “Rust”, que Baldwin produce y protagoniza.

Fue el 21 de octubre cuando sucedió el accidente en Nuevo México, luego de que Baldwin disparó un arma de utilería que hirió al director Joel Souza y le arrebató la vida a la fotógrafa de 42 años.

“Negligencia” y “Daño intencional” son algunas de las acusaciones por las que señalan, no sólo al actor de "The Cooler", sino también a Hannah Gutierrez-Reed, la armera de 24 años que fungía como responsable de las pistolas y a Dave Halls, subdirector de la película, quien entregó la pistola al actor afirmando que era una “Cold gun” (arma blanca/ descargada).

El director de iluminación y la guionista son los dos miembros del equipo que se han manifestado legalmente. Además, el caso ha generado dudas, ya que se trata de una situación excepcional, debido a que las regulaciones en este tipo de producciones están diseñadas para evitar accidentes así.

Para hablar al respecto la productora argentina Cecilia Salguero, quien está afincada en Hollywood como 'Line Producer', es decir, la responsable de contratar a los profesionales y controlar las medidas del set, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL cuáles fueron algunos de los pasos que se incumplieron antes del disparo.

“Hay varias cosas que fallaron, el Asistente de Dirección debería checar el arma antes de entregarla al actor; el actor realmente no tiene responsabilidad en eso, porque no es para nada la persona encargada de disparar el arma y cuando se le entregó se le dijo que era un arma que no corría peligro, que no tenía balas, pero no lo era y no fue checada”, señaló la experta.

Salguero sí considera que se trata de una negligencia que involucra a varios miembros, ya que hay una serie de medidas y protocolos de seguridad que no se tomaron en cuenta y que están establecidos para seguir incluso cuando hay pirotecnia involucrada en las escenas para que todo el equipo esté a salvo.

“Hay guías de seguridad y los utileros no sólo son especialistas en armas, sino que es gente entrenada específicamente para hacer ese trabajo. Normalmente, cuando tienes un trabajo así se hace una Safety Meeting (reunión de seguridad) al principio de cada día de rodaje para que todos estén informados de lo que se va a realizar”, detalló la productora.

“Quizá las personas encargadas no eran tan expertas”, agregó.

No es la primera vez que suceden situaciones como esta en el cine de Hollywood, en 1993, Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, falleció tras recibir el impacto de una bala mientras filmaba una escena mortal de la película “El Cuervo”. Jon-Erik Hexum se disparó a sí mismo con un arma de utilería mientras jugaba a la ruleta rusa en el set de televisión de la serie “Cover up”, pero la productora destaca que “No es común y no debería haber pasado nunca que hubiera una bala real”, en ninguno de los casos.

Hay un montón de salvaguardas para que estas cosas no pasen, de hecho, que le entreguen el arma al actor diciendo ‘Cold gun’ es parte del proceso, hay más de un chequeo que se tiene que hacer antes de que el arma sea disparada y eso evidentemente no sucedió”, señaló Salguero.

Entre las funciones que le competen a Baldwin como productor ejecutivo, según la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual (APPA), están:

1. Diseñar y desarrollar el proyecto, de acuerdo a una escala de producción. Se responsabiliza de los gastos incurridos en este período.

2. Establecer y mantener la relación con el director.

3. Decidir en la elección del reparto protagonista y gestionar su contratación.

4. Aprobar el plan de trabajo y el presupuesto.

5. Adecuar el calendario de ingresos al calendario de pagos.

6. Intervenir en la decisión de los elementos que componen la banda sonora y gestionar su contratación.

7. Controlar y hacer el seguimiento del proceso de producción y post-producción hasta la entrega de la copia standard, fundamentalmente en todo lo que concierne al resultado final de la película.

Mientras que las autoridades determinan un veredicto, Cecilia Salguero considera que este va a ser un precedente para que cambien las normativas y que no haya ningún tipo de arma real y que se regule con más rigor el uso de armas de utilería. La productora de la serie de HBO Max, "The Way Down", recomienda solucionar el peligro del manejo de armas en el set con la tecnología actual.

“El tema de las armas que se disparan de verdad es el efecto de fuego y eso se puede hacer en posproducción hoy en día, sería bueno considerar armas falsas que no disparen y se haga el efecto visual del destello”.