Prohíben laptops y tablets en vuelos de Oriente Medio

Estados Unidos prohibió el transporte en cabina de aparatos electrónicos más grandes que un teléfono inteligente, en vuelos procedentes de varios países de Oriente Medio y el norte de África, confirmaron las aerolíneas. El Gobierno británico también prohibió ayer, a los pasajeros en vuelos directos de seis países al Reino Unido, llevar artefactos electrónicos a bordo.La primera ministra Theresa May presidió una reunión sobre seguridad aérea, en la cual se acordó aplicar la medida a todos los vuelos directos desde Turquía, Líbano, Jordania, Egipto, Túnez y Arabia Saudí, informó el Gobierno en un comunicado. Añadió que Gran Bretaña ha estado en contacto con Estados Unidos para comprender a plenitud la posición de Washington.Por su parte, la compañía turca Turkish Airlines señaló que ha recibido una indicación al respecto de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y del Departamento de Seguridad Nacional estadounidenses. Según esta nueva norma, no se permite en el equipaje de mano la presencia de dispositivos electrónicos que sean más grandes que un celular tradicional.Los afectados son los pasajeros que viajen procedentes de Abu Dabi (Emiratos), Amán (Jordania), El Cairo (Egipto), Casablanca (Marruecos), Doha (Catar), Dubái (Emiratos), Estambul (Turquía), Yeda y Riad (Arabia Saudí) y Ciudad de Kuwait.Sin embargo, solo afecta a aerolíneas de esos países como Turkish Airlines, Etihad Airways (Emiratos Árabes Unidos), Royal Jordanian Airlines o Saudi Arabian Airlines, y no a las estadounidenses. Se trata de una medida que podría causar malestar entre muchos pasajeros.