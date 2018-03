Puesto podría generarle millones de dólares a Melania Trump

Lee también

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, no ha dicho mucho sobre cuáles son sus planes en esa prominente posición.Sin embargo, en nuevos documentos presentados ante un tribunal, los abogados de Melania Trump afirman que el "periodo plurianual" en el que ella "es una de las mujeres más fotografiadas del mundo" podría redituarle millones de dólares a su marca personal.Aunque los nuevos documentos no mencionan específicamente el periodo de ella como primera dama, esa inusual declaración sobre las proyecciones de sus ingresos suscitaron de inmediato la censura de grupos pro ética oficial que describieron esa coyuntura como especulación inapropiada desde esa prominente posición, porque quien la ocupa se dedica de manera ordinaria a actividades de servicio público.La aseveración estuvo contenida en una demanda por difamación que la primera dama volvió a presentar, ahora el lunes, ante un tribunal estatal de primera instancia en Manhattan.La señora Trump ha demandado a la corporación que publica la edición digital del Daily Mail por un artículo en el que se había afirmado que alguna vez ella trabajó como dama de compañía. El medio ya se retractó de ese contenido.En los documentos presentados el lunes, los abogados de la señora Trump arguyen que la información no sólo era falsa y difamatoria, sino que también le perjudicó para beneficiarse económicamente de su figura personal de gran importancia y le afectó sus oportunidades de negocios.La señora Trump "tuvo la oportunidad única, de una sola vez en la vida, como una persona extremadamente famosa y muy conocida, así como de una exmodelo profesional, portavoz de una marca y empresaria exitosa, de lanzar una marca comercial amplia en múltiples categorías de productos, cada uno de los cuales podría haber cosechado relaciones multimillonarias de negocios por un periodo plurianual durante el cual la demandante es una de las mujeres más fotografiadas en el mundo", según la demanda.Los productos podrían haber incluido ropa, accesorios, joyería, cosméticos, tratamientos para el cabello y fragancias, entre otros, se indica en la demanda.La primera dama busca una indemnización y sanciones punitivas por al menos 150 millones de dólares.