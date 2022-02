Putin rompe el silencio tras invasión; EUA cree que Rusia planea "decapitar" al Gobierno de Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó hoy que "no tenía otra opción" que atacar Ucrania para defender a Rusia de las amenazas de seguridad.

"Debe quedar claro: las cosas que están ocurriendo son una medida forzada", señaló en una reunión con empresarios en el Kremlin.

"Ellos simplemente no nos dejaron otra opción", añadió después de permanecer durante todo el día en silencio tras ordenar una "operación militar especial" en Ucrania.

El mandatario, que ordenó el ataque en torno a las 06.00 hora local del jueves, sostuvo que los riesgos de seguridad que se han generado para el país le hicieron tomar esta decisión.

"Los riesgos en la esfera de la seguridad son tales que era imposible responder con otros medios", sostuvo en referencia al rechazo de EUA y de la OTAN de conceder a Rusia garantías de seguridad vinculantes en las que se comprometerían a no ampliar la Alianza Atlántica más al este; es decir, a no incluir a Ucrania y a no emplazar armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas.

"Para ser sincero, estoy incluso sorprendido de que no hayamos avanzado ni un milímetro en ningún asunto" de los que preocupan a Rusia, dijo Putin.

"Repito: es una medida que nos hemos visto obligados a tomar, porque ellos (en Occidente) podían crear tales riesgos para nosotros que no está claro cómo nuestro país podría seguir existiendo", recalcó.

EUA cree que Rusia planea tomar Kiev y "decapitar" al Gobierno de Ucrania

Los ataques a Ucrania son "la fase inicial de una invasión a gran escala" que tiene como objetivo tomar Kiev y "decapitar" al Gobierno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este jueves un alto funcionario de Defensa estadounidense.

Esa fuente del Pentágono, que pidió el anonimato, detalló en una rueda de prensa cómo analiza Washington la invasión rusa de Ucrania, que comenzó esta madrugada y ha supuesto ya la muerte de varias decenas de personas.

"Creemos que tienen toda la intención de básicamente decapitar al Gobierno (de Zelenski) e instalar su propia forma de Gobierno, lo cual explicaría estos avances tempranos hacia Kiev", dijo el funcionario, según la cadena CNN.

"Van a ir a por Kiev", subrayó la fuente.

El ataque ruso incluye "tres ejes principales de asalto", continuó el funcionario: uno desde el sur al norte, "básicamente desde Crimea a una ciudad que se llama Jerson"; y un segundo desde el norte, "desde Bielorrusia a Kiev".

Un tercer eje va desde la región rusa de Belgorod hasta los alrededores de Járkov, la segunda mayor del país, situada en el noreste de Ucrania, añadió la fuente.

Estados Unidos calcula que esta madrugada se lanzaron más de 100 misiles sobre Ucrania desde Rusia y Bielorrusia, y que hubo unos 75 aviones rusos implicados, de acuerdo con el funcionario.

El martes, el Pentágono anunció que planeaba enviar a "varias localizaciones" del flanco este de la OTAN ocho cazabombarderos F-35, que se encontraban en Alemania.

Este jueves, seis de esos cazas F-35 se enviaron al mar Báltico y el mar negro, informó en un comunicado la base aérea de Spangdahlem, en Alemania.

De acuerdo con el diario The Washington Post, dos de los cazas se han desplazado a Estonia, otros dos a Lituania y dos más a Rumanía; y se espera que varios helicópteros Apache se dirijan al este de Europa este jueves.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió a primera hora de este jueves con miembros de su Consejo de Seguridad Nacional para analizar la invasión de Ucrania, antes de tratar el tema con el resto de líderes del G7 en un encuentro virtual.