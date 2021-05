Qué es el Militarizado Partido Comunista de Perú (MPCP) que se adjudica la matanza de 16 personas en Vraem (y qué relación tiene con Sendero Luminoso)

Getty Images Las Fuerzas Armadas reportaron la matanza de 16 personas en un bar de una localidad del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en el centro de Perú, el domingo, y lo atribuyen a remantes de Sendero Luminoso.

Ha sido catalogada como una de las peores atrocidades cometidas en Perú en años.

Las Fuerzas Armadas de Perú reportaron la matanza de 16 personas en un bar de una localidad del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en el centro del país.

El ataque ocurrió este domingo y, entre los cuerpos de las personas que fueron asesinadas, las autoridades encontraron panfletos que adjudican la masacre al Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP).

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas atribuyó el atentado a remanentes de Sendero Luminoso (SL), la organización subversiva maoísta que desató una guerra interna en Perú entre 1980 y 1992 y que, según algunos cálculos, dejó alrededor de 69.000 muertos y desaparecidos.

El fundador y cabecilla de SL, Abimael Guzmán, dio por terminados los ataques armados de la organización después de que la policía peruana lo capturara en 1992.

¿Es el MPCPs realmente un remanente de SL? ¿Qué relación existe entre ambos grupos?

De dónde salió el MPCP

Para entender el origen del MPCP, hay que retroceder al menos a la derrota de Guzmán, en 1992. Ese año, una vez capturado, Guzmán alcanzó un "acuerdo de paz" con el gobierno de la época, de Alberto Fujimori, y puso fin a la lucha armada. Pero la decisión provocó cismas en su organización.

Getty Images Guzmán fue capturado en 1992.

Hubo facciones que aprobaron el "acuerdo" y que ya no realizan ataques armados. Pero hubo partes de SL que se rebelaron contra la "rendición".

Una de estas fue el comité de Ayacucho, en la sierra sur de Perú, cuenta el periodista peruano Gustavo Gorriti, autor del libro "Sendero", a BBC Mundo. Una parte del territorio ayacuchano pertenece hoy en día al Vraem.

Esta facción quedó al mando de Óscar Ramírez Durand, "camarada Feliciano", quien "condenó a Guzmán por el acuerdo de paz, lo declaró un traidor", cuenta Gorriti.

Tras la captura de 'Feliciano', en 1999, esta ala escindida de SL quedó bajo control de sus lugartenientes, los hermanos Quispe Palomino: Víctor, más conocido como "camarada José", Jorge Quispe Palomino, "camarada Raúl", y "Gabriel".

Esta facción armada es la que opera hoy en día en el Vraem, la región selvática donde se estima que se cultiva más de la mitad de la coca de Perú.

BBC

Pese a las diferencias con el bando de Guzmán, "hay una línea genealógica muy directa [con Sendero]", dice Gorriti.

Los cabecillas del MPCP "son los últimos que están en acción y posiblemente, descontando a las FARC, sean el grupo alzado en armas de forma continua más antiguo del mundo, no creo que haya otro", continúa el periodista.

Esta experiencia militar continua de casi 40 años, más la geografía espesa y accidentada de la selva, que el MPCP domina muy bien, hace difícil capturarlos.

Pero ¿qué se sabe de los Quispe Palomino?

Los hermanos

El padre de los Quispe Palomino, miembro de Sendero Luminoso, fue asesinado por rondas campesinas, grupos de autodefensa armada creadas a principios de los 80 para combatir a este grupo.

Los hermanos, nacidos en Ayacucho, también se integraron a Sendero Luminoso, en los 80, antes de la derrota de Guzmán.

Getty Images Abimael Guzmán se hacia llamar la "cuarta espada del marxismo".

"José" participó en la matanza de Soras, en la sierra sur del Perú, en julio de 1984, en la que murieron 108 campesinos, a pedradas, cuchilladas y balazos. Según la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía peruana, desde entonces "José" y su hermano "Raúl" cometieron otros atentados, asesinatos selectivos, torturas y secuestros.

"Los Quispe Palomino no fueron simples miembros o militantes de base senderistas, sino cuajados dirigentes", escribió Gorriti en una columna en IDL-Reporteros en 2011.

Pero una vez que asumieron el mando en el Vraem, a fines de los 90, los Quispe Palomino, "se reorganizaron, empezaron a decir que buscaban la paz con la población civil, que se arrepentían de haber provocado tantas muertes, pero a la vez, estaban mucho mejor armados", explica Gorriti.

Hace unos años, empezaron a autodenominarse "Militarizado Partido Comunista del Perú". Para Pedro Yaranga, experto peruano en seguridad estratégica, el nombre es una estrategia para distraer a la población y que no piensen que son lo mismo que Sendero Luminoso.

En el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) sufrieron fuertes bajas, con la muerte de líderes históricos como "William", "Alipio" y "Gabriel", uno de los hermanos Quispe Palomino.

DEA Víctor, más conocido como "camarada José", es también buscado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

"Raúl", otro de los Quispe Palomino, murió en enero pasado "como consecuencia de una afección renal crónica agravada por las heridas causadas durante un ataque militar en octubre al campamento donde estaba", según dijeron las Fuerzas Armadas.

"José", que queda vivo, es de los personajes más buscados por la policía peruana e incluso por Estados Unidos.

Los militantes de la rama que dirige se calculan entre 250 a 300, según Yaranga.

¿Qué objetivos tienen y cómo financian sus actividades?

Panfletos

EL MPCP comparte territorio con narcotraficantes. Aunque los militantes del MPCP no lo son, "les cobran peaje, cupo a los narcos, y en algunas zonas les dan seguridad a los convoyes de droga, como una manera de conseguir fondos", dice Gorriti a BBC Mundo.

Pero ¿cuáles son sus supuestos objetivos y qué razones tendrían para masacrar a 16 personas?

Los panfletos dejados en el bar donde ocurrió el ataque señalan que buscan "limpiar al Vraem y al Perú de antros de mal vivir, de parásitos y corruptos", además de llamar a boicotear las elecciones generales 2021.

EPA En la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, los peruanos deberán decidir entre Pedro Castillo (izq.) y Keiko Fujimori (dcha.).

"Quien vote a favor de Keiko Fujimori es traidor, es asesino del Vraem, es asesino del Perú!", dicen los documentos.

"Tenemos que limpiar el Vraem y el Perú de cuchipampas o prostíbulos, de orates, de degenerados homosexuales, de degeneradas lesbianas, de drogadictos, de individuos indisciplinados que no respetan a nadie, de rateros, de secuestradores, de corruptos, de soplones, de espías, de infiltrados", se lee en los volantes.

"Si este ataque fue realizado por ellos, no lo sé. En el caso de que hubieran sido ellos, significa un cambio de táctica [por el repentino ataque a la población civil] y de actitud de una organización que está en declinación acelerada, pero no me quiero apresurar", dice Gorriti.

Yaranga cree que el MPCP está "muy golpeado por la muerte de 'Raúl'".

DEA Jorge Quispe-Palomino, más conocido como "camarada Raúl", también estaba en la lista de las autoridades estadounidenses.

"Es como que la fiera estuviera herida, por lo tanto lo que están haciendo son zarpazos de la fiera herida", dice el analista. "Es un mensaje para el próximo gobierno".

Sus panfletos dicen también "¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo principalmente el maoísmo!".

"Hablan del maoísmo, pero lo que yo leo es básicamente una mezcolanza, donde entra de todo, teorías conspirativas", dice Gorriti a BBC Mundo. "Nunca fue algo demasiado sofisticado intelectualmente, pero creo que ha habido una involución".

Su objetivo final es tomar el poder del país, principalmente a través de las armas. Pero según Yaranga y otros analistas, dada su situación, que lo logren es "imposible".

