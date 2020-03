Qué es el "supermartes" y por qué es crucial en la carrera a la presidencia de Estados Unidos

Getty Images Bernie Sanders y Joe Biden parten como principales favoritos para ser el nominado demócrata.

Este martes 3 de marzo habrá una palabra que se repita en numerosos medios de comunicación del mundo: "supermartes".

Se trata de un momento crucial en la carrera de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos.

Este 2020 la batalla se dará entre Donald Trump, cuya popularidad en el Partido Republicano le convierte en el único candidato de facto, y un miembro del Partido Demócrata por determinar.

El supermartes -o Super Tuesday- llega para arrojar un poco más de luz sobre quién será la persona que se enfrente al actual presidente.

El senador independiente por Vermont Bernie Sanders, que se define como "socialista", lleva la delantera tras los primeros cuatro estados. Pero el vicepresidente Joe Biden, del ala moderada, ha recibido un reciente impulso con su arrolladora victoria en las primarias de Carolina del Sur el pasado sábado.

No hay duda alguna de que es un proceso complicado... pero aquí tratamos de explicarlo en pocas claves.

¿Qué es el supermartes?

Es el gran día en el calendario de primarias en Estados Unidos.

En esta jornada, un numeroso grupo de estados o territorios organiza simultáneamente contiendas que ayudan a definir las candidaturas presidenciales, tanto del Partido Demócrata como del Republicano.

Como Trump no tiene prácticamente competencia en el bando republicano, las primarias demócratas son las que acaparan este año toda la atención.

El número de estados que participan en el supermartes no es siempre igual y este 2020 lo hacen 14 estados, más la Samoa estadounidense y demócratas en el extranjero.

Los estados del supermartes 2020 son: Alabama, Arkansas, California, Carolina del Norte, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia.

Getty Images California este año participa en el supermartes.

Antes de llegar a este punto, ya se celebraron primarias o caucus —una suerte de "asambleas populares" o "asambleas de partido"— en cuatro puntos de EE.UU.: Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur.

¿Por qué es importante?

Básicamente, se trata de números.

Para conseguir ser el nominado demócrata que se enfrente a Trump en las elecciones, los candidatos tienen que llegar a una cifra: 1.991 delegados. Para ponerlo en perspectiva, en el supermartes están en juego 1.357.

Y, ¿quiénes son los llamados "delegados" y cuál es su labor? Éstos son mayoritariamente activistas o líderes de una comunidad, pertenecientes al partido, que acudirán a votar en la Convención Nacional Demócrata -la culminación del proceso de primarias- al candidato del partido a la presidencia.

Getty Images En noviembre, no solo se celebrarán elecciones presidenciales, también se renovará la Cámara de Representantes y también parte del Senado.

En general, estos delegados votan ateniéndose a los resultados de las primarias: es decir, si un candidato ha ganado dos delegados en un estado, esas dos personas en teoría deberán votar por ese candidato en la convención.

No obstante, hay cierto margen de flexibilidad y dado que la política es muy cambiante, se pueden dar situaciones en las que esos delegados hayan sido ganados por un candidato que se salió de la carrera y no llegó a la convención, según apuntaba Elaine Kamarck, experta en el periodo electoral estadounidense y autora de "Primary Politics", en una entrevista con The Washington Post.

¿Qué pasa si ningún candidato consigue los apoyos necesarios?

Si ningún candidato no consigue la cifra de 1.991 en la primera votación en la convención, se pasa a una segunda en la que entran en juego los llamados "superdelegados", que son miembros del partido con un cargo público.

Un total de 771 superdelegados podrían votar en la Convención Nacional Demócrata para "desatascar" el resultado, junto a los delegados. Los primeros, a diferencia de los últimos, votan libremente.

En esa segunda votación, el candidato en cuestión debe obtener una mayoría para salir elegido.

Cada estado tiene un determinado número de delegados en función de su población y el apoyo demócrata en ese territorio en el pasado.

En este supermartes participan dos estados con mucho peso en estos cálculos: California (con 415 delegados) y Texas (con 228). En Iowa, por ejemplo, se decidieron 41 y en Carolina del Sur, 54.

California vota tres meses antes que en 2016, lo que convierte a este supermartes en más extraordinario si cabe.

¿Se sabrá quién es el candidato demócrata que se enfrente a Trump tras el supermartes?

Los analistas en política estadounidense consultados por BBC Mundo coinciden en señalar que la situación será "mucho más clara" después del 3 de marzo. Aunque no decisiva.

"Las cosas se han aclarado realmente este último mes, pero tendremos una mejor idea [del panorama] después del supermartes", aseguraba Sean Trende, de Real Clear Politics, a este medio la semana pasada.

BBC Los demócratas pasan por un momento crucial en su camino a las elecciones presidenciales de noviembre.

Hasta este 3 de marzo, el Partido Demócrata pasó por un momento de profunda división, con múltiples candidatos de diferentes tendencias, que llevaron a que la formación exhibiera una suerte de "crisis de identidad", según analizaba el periodista de la BBC especializado en política estadounidense Anthony Zurcher.

No obstante, estos últimos días, varios de los postulantes se bajaron de la carrera y otorgaron su apoyo al exvicepresidente Joe Biden. Parte de las miradas recaerán en él y en el senador progresista Bernie Sanders, que obtuvo un gran impulso en el arranque de la temporada y mantiene un fuerte apoyo entre los jóvenes.

En la disputa del supermartes, también estará Elizabeth Warren, del ala progresista y la mujer mejor posicionada en la carrera demócrata.

Este supermartes también se incorpora a la votación el multimillonario y exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, que ha invertido mucho dinero en anuncios publicitarios.

Getty Images Elizabeth Warren es la mujer mejor posicionada en la carrera demócrata.

Frente a un Trump fuerte, con el partido a sus espaldas, algunos analistas creen que cuanto más tiempo tarden los demócratas en tener a su candidato, peor posicionados estarán.

"Cuanto antes puedan acabar con la temporada de primarias y centrarse en las elecciones presidenciales, mejor oportunidad tendrán para competir con Trump", consideró Lindsay Newman, investigadora sénior del programa de Estados Unidos y las Américas de la organización Chatham House, a BBC Mundo.

