¿Qué es un "shutdown"? EUA está al borde de uno

¿Qué implica el shutdown o cierre del Gobierno federal?

La mayor parte del Gobierno federal, incluida la mayoría de sus trabajadores civiles, se financia a través de un presupuesto anual que debe ser aprobado por el Congreso.

Cuando el Gobierno federal se queda sin fondos porque el Congreso no aprueba esas cuentas, envía a casa a los empleados no esenciales al no poder pagar sus nóminas. Sin empleados y sin fondos, amplios sectores de la administración federal no pueden funcionar.

Se estima que un "shutdown" afectaría a unos 800,000 trabajadores.

¿Hay peligro de que se desencadene un caos?

Los trabajadores de la administración federal que se consideran esenciales siguen trabajando, aunque no pueden cobrar por ello. La administración se compromete a pagarlos una vez el Congreso apruebe un nuevo presupuesto y el presidente lo firme.

Son los que ocupan puestos necesarios para la seguridad nacional. Entre ellos están los militares y los agentes de fronteras. Aunque los militares continúan en servicio, cerca de la mitad de los aproximadamente 800,000 trabajadores civiles del Pentágono dejan de trabajar.

Sí siguen acudiendo a su puesto los trabajadores con salarios que no son a cuenta del presupuesto anual, entre ellos los de los servicios postales. Los tribunales también siguen operativos.

¿Qué deja de funcionar en caso de "shutdown"?

Los museos nacionales cierran sus puertas. También el zoológico de Washington DC, la capital, la Biblioteca del Congreso y los Archivos Nacionales.

Los parques nacionales cierran generalmente durante un "shutdown", pero la administración de Donald Trump ha asegurado, en una decisión sin precedentes, que permanecerán abiertos en lo posible si se produce un cierre de Gobierno, al igual que los monumentos al aire libre de Washington DC. Parques y monumentos que requieren la presencia de trabajadores, como las zonas de acampada, cerrarán.

Ante la reducción de trabajadores, la recaudación y la devolución de impuestos se ralentiza. También lo hace la emisión de pasaportes y visados, entre otros servicios.

¿Cuándo fue el último "shutdown"?

Se produjo en 2013 bajo la presidencia del demócrata Barack Obama. Durante 16 días, la administración federal estuvo cerrada. En aquella ocasión, unos 800,000 de los 2.1 millones de trabajadores federales civiles se vieron afectados por la medida.

En aquel momento lo propició el Tea Party, el ala más conservadora del Partido Republicano, a cuenta de Obamacare, la reforma sanitaria del mandatario que combatieron durante años con uñas y dientes.

¿Cómo se ha llegado a la situación actual?

El presupuesto de 2017 expiró el 30 de septiembre, que fue el último día del año fiscal. Desde entonces hubo que aprobar tres prórrogas de un mes cada una para que el Gobierno federal pudiera seguir funcionando ante la incapacidad de republicanos y demócratas de llegar a un acuerdo para aprobar el nuevo.

El origen del problema no tiene que ver con discrepancias financieras, sino políticas.

Los demócratas, cuyos votos son indispensables en el Senado para aprobar el presupuesto, condicionaron hace ya meses su respaldo a que se apruebe una solución legislativa para los "dreamers" (soñadores).

Son los jóvenes indocumentados que fueron llevados de niños a Estados Unidos por sus padres y que se encuentran en la cuerda floja desde que, en septiembre, Trump

canceló DACA, el programa con el que Obama los protegió de la deportación y les otorgó permisos temporales de trabajo.

Los demócratas accedieron en diciembre a respaldar una prórroga más del presupuesto y los "dreamers", en un 80 por ciento mexicanos, les recriminaron haberles abandonado. Esta vez mantienen más firmeza ante los intentos de los republicanos de convencerlos para aprobar una nueva prórroga. En noviembre de este año hay elecciones legislativas de medio término y los demócratas tienen un gran voto hispano.

¿Qué consecuencias tendría un "shutdown" para Donald Trump?

El cierre de Gobierno coincidiría el sábado con su primer aniversario como presidente de Estados Unidos. De momento, hasta ver qué pasa en Capitol Hill, el mandatario ha dejado en el aire su viaje de fin de semana a su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, donde quiere celebrar el primer año de la investidura.

Ningún presidente ha sufrido hasta ahora un "shutdown" cuando su partido controlaba las dos cámaras del Congreso. Trump sería el primero.