¿Qué hacen Bono y Bill Gates en la Conferencia de Seguridad de Múnich?

La Conferencia de Seguridad de Múnich reúne cada año a políticos, diplomáticos, militares y expertos en defensa, pero también es un lugar que atrae a personalidades destacadas de todos los ámbitos.En esta edición estarán presentes el cantante y activista Bono y el magnate informático Bill Gates."Acá se habla de política de seguridad", dijo una portavoz de la cita de Múnich. "Y están invitados todos los que quieran decir algo al respecto".Bono es una de las estrellas de la música más activa en política. El cantante de la banda U2 no entonará el famoso "With or without you", sino que utilizará la cita como plataforma para apelar hoy a los poderosos del rico Occidente a asumir una mayor responsabilidad en los problemas del mundo.El irlandés de gafas oscuras es cofundador de la ONG One Campaign, que trabaja para erradicar la pobreza extrema en el mundo.También el fundador del gigante Microsoft, Bill Gates, estará presente en la capital bávara para debatir con políticos sobre seguridad sanitaria en los países en vías de desarrollo.Gates creó junto con su esposa Melinda una fundación que se dedica entre otros a la lucha contra enfermedades como la malaria, el sida o la poliomielitis.