Qué se sabe de la prueba espacial con un arma contra satélites de la que EUA y Reino Unido acusan a Rusia

Una amenaza "real, seria y creciente".

Con estas palabras se refirió este jueves el Comando Espacial de Estados Unidos sobre el ensayo atribuido a Rusia de un arma que podría ser utilizada para destruir satélites en el espacio.

El Comando Espacial "tiene pruebas de que Moscú realizó una prueba no destructiva de un arma antisatélite desde el espacio" el 15 de julio, según indicó el organismo en un comunicado.

#Russia recently conducted non-destructive #space-based #ASAT test. Russia released new object from #COSMOS2543, currently @SpaceTrackOrg Sat Cat No 45915. @SpaceForceCSO & international #partners are committed to #deter #defend #defeat space threats. https://t.co/kQtPMJEBnI