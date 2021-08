¿Qué situación tienen los hospitales de Guatemala debido al COVID-19?

El repunte diario de casos positivos y la confirmación de la variante delta del COVID-19 en Guatemala han provocado el cierre temporal de la sala de emergencias de un hospital y llamados de los médicos por medidas para restringir las actividades sociales, aglomeraciones y movilización de personas.

En la más reciente actualización publicada por el Ministerio de Salud, se reportan 4.618 nuevos casos positivos de 13.412 pruebas realizadas, lo que representa un 34 % de positividad.

Las cifras también revelan que hay más de 38.000 casos activos y con ello se reporta la saturación de pacientes graves en hospitales públicos y privados.

El doctor Zagreb Zea, representante de la Junta Directiva del Hospital Roosevelt de la Ciudad de Guatemala, dijo que el área destinada para la atención a casos de COVID-19 está ocupada al 100 % y ante la demanda han tenido que habilitar más espacios.

Ahora hacen un llamado al gobierno para adoptar medidas que obliguen a los guatemaltecos al confinamiento.

“El llamado es para que el gobierno realice algún tipo de restricción para que nos pueda ayudar a maniobrar con toda la cantidad de pacientes que tenemos. Vamos a llegar a un punto en el que ya no vamos a poder seguir. Si no endurecen las medidas va a llegar el momento en que nosotros no vamos a poder seguir atendiendo pacientes”, declaró el galeno.

En redes sociales se han viralizado fotografías de la grave situación que se vive en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, donde se aprecia a pacientes que están en sillas plásticas o algunos en el suelo, todos conectados a oxígeno.

Al respecto, el Ministerio de Salud indicó en un comunicado que las imágenes solo muestran la cruda realidad que se vive en los hospitales, pero que, pese a ello, no se ha negado la atención a quienes la necesitan.

COMUNICADO ����

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social hace saber: pic.twitter.com/uWT0W5C9aL — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) August 12, 2021

El panorama es complicado ante el retraso en el cumplimiento del contrato con el fondo ruso para adquirir la vacuna Sputnik V, de la cual se han recibido 960.000 dosis de un total de 8 millones que ya fueron pagadas.