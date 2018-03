¿Qué sucedió en Londres? Estos datos pueden ayudar a comprender el atentado

Lee también

Londres no fue la misma este miércoles 22 de marzo, luego de que un atentado provocara pánico y terror en las calles cercanas al Puente de Westminster, cercano al Parlamento Británico, donde se llevaba a cabo una reunión de congresistas, incluida la primer ministro Theresa May.Las investigaciones continúan al respecto, sin embargo, ya se tienen algunos datos precisos que varias agencias informativas como Reuters, Associated Press, EFE y Deutsche Welle (DW) han recopilado para tratar de comprender lo sucedido.La Policía recibió un primer llamado de emergencia a eso de las 2:40 de la tarde, hora de Londres, donde se informaba que un hombre había embestido a varios transeúntes, a bordo de un vehículo gris, en el Puente de Westminster.Se tiene reporte de que cinco personas, entre ellas el atacante, un agente de la policía, una mujer y otros dos civiles, murieron en el incidente, más unos 40 heridos, de los cuales dos se encuentran en estado crítico.Una de las sobrevivientes fue una mujer que fue rescatada con heridas de gravedad en las profundidades del Río Támesis, al que se arrojó en un intento por escapar de la embestida.l atacante empotró el vehículo en una valla cercana al Parlamento Británico y descendió de su auto para apuñalar a un agente policial, quien falleció posteriormente.Fue ahí cuando, en respuesta al ataque, la Policía Metropolitana de Scotland Yard abrió fuego contra el atacante para frenar la ola de violencia desatada en el lugar. El atacante murió en el lugar.Hasta el momento, del atacante solo se conoce que fue un hombre de mediana edad y aparentemente actuó solo. El comandante de Scotland Yard, Ben Harrington, confirmó que resultaron heridos al menos tres policías que vigilaban las instalaciones del Parlamento.Durante el ataque, la primera ministra británica, Theresa May, se encontraba en Westminster, así como varios de los parlamentarios. May fue evacuada de inmediato.El Palacio de Westminster fue acordonado casi de inmediato, las primeras ambulancias llegaron en 6 minutos. Los parlamentarios permanecieron dentro hasta cuatro horas.Los diputados y otras personas que se encontraban en el edificio, aproximadamente unas 500 personas, fueron evacuados dos horas después y conducidos a la Abadía de Westminster, para ser interrogados por la policía.Las víctimas fueron trasladadas en helicóptero o ambulancia a centros médicos cercanos, entre ellos el Hospital de St’Thomas.Poco después de que se registrara el ataque, la Policía Metropolitana informó que estaba tratándolo como un "hecho terrorista hasta que se demostrara lo contrario". Como consecuencia, la investigación la conduce el brazo antiterrorista de Scotland Yard.