Qué suponen las revelaciones de Wikileaks sobre ciberespionaje de CIA

¿Qué se desprende de los documentos de Wikileaks?

¿Hasta qué punto sorprendieron las revelaciones?

¿Cuáles son las consecuencias de esta revelación?

¿Cuál es la diferencia con el programa de espionaje de la NSA desvelado por EdwardSnowden?



¿Se ha vulnerado la encriptación de apps como WhatsApp o Signal, la favorita de Snowden?

¿Deben preocuparse los usuarios?

¿Podría tener la publicación repercusiones a largo plazo?

La plataforma de revelaciones Wikileaks ha publicado más de 8.000 documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense que muestran cómo el servicio secreto de ese país puede vigilar aparatos electrónicos. A continuación, se ofrecen algunas claves sobre las revelaciones y sus consecuencias.Que la CIA puede hackear diversos aparatos electrónicos como smartphones, tablets o computadoras para vigilarlos. También pudo transformar en un micrófono oculto al menos un modelo de televisión de Samsung dotado de cámara y micrófono. Además, el servicio secreto intenta descifrar automóviles con conexión de Internet, sin que se sepa hasta dónde ha llegado en ese aspecto.No son realmente sorprendentes. Ya los documentos sobre las escuchas del Consejo de Seguridad Nacional (NSA) filtrados por el fundador de la plataforma Edward Snowden desvelaban un sistema de vigilancia de amplio alcance. La publicación ahora de los más de 8,000 documentos de la CIA ofrece sin embargo por primera vez un parorama sobre las capacidades del servicio secreto exterior estadounidense. También se conocían las lagunas de seguridad en el software de smartphones y computadoras y también habían sido hackeados antes algunos automóviles con acceso a Internet, pero esos problemas se resolvieron y se supone que las empresas aprendieron las lecciones correspondientes.Por un lado, los aparatos electrónicos deben ser más seguros para los usuarios. Empresas tecnológicas como Google, Apple, Samsung o Microsoft podrán buscar ahora los puntos débiles de sus sistemas, ya que no sólo los servicios secretos buscan aprovecharse de ellos, sino también criminales. Así, Apple declaró que ya había solucionado muchas lagunas en su última versión del sistema operativo para iPhone IOs y que otras serían resueltas lo más rápido posible. Al mismo tiempo, las revelaciones sobre el procedimiento y las herramientas utilizadas dificultarán ahora el trabajo legítimo de la CIA, alertó su ex director Michael Hayden. "Esto ha hecho menos seguro a mi país y a mis amigos", dijo en declaraciones a la emisora BBC.Proyectos como el programa Prism de la NSA que dio a conocer Snowden tenían el objetivo de vigilar flujos de comunicación lo más amplios posibles y de la inmensa cantidad de datos resultante filtrar la información relevante. Pero la creciente encriptación de los datos hace cada vez más difícil para servicios secretos como la NSA estadounidense o el británico GCHQ encontrar esa información. Las herramientas de la CIA tienen por el contrario el objetivo de intervenir aparatos determinados con un objetivo y obtener información a través de ellos.El especialista en criptografía Open Whisper Systems que proporciona la seguridad en esas aplicaciones lo niega. Más bien a lo que apuntan los datos descubiertos es al hackeo del software de los teléfonos para acceder a la información antes o después de su encriptación, asegura. El desarrollador ve más bien confirmado el éxito de la encriptación: "La codificación ubicua está empujando a los servicios secretos de la vigilancia masiva indetectable a ataques caros, arriesgados y selectivos".Los puntos débiles del software son importantes, porque en la mayoría de los casos se requiere un alto coste técnico para descubrirlos y utilizarlos pasando desapercibido. Los servicios secretos trabajan de forma muy focalizada para evitar ser descubiertos.Pero al mismo tiempo los agujeros de seguridad convierten los aparatos electrónicos en peligrosos. "No hay motivo para suponer que los rusos o los chinos no conocen esos puntos débiles", dijo Paul Rosenzweig de la firma informática Redbranch Consulting al servicio online "CNET". Y una amplia publicación del código de la CIA podría ser aprovechado por bandas criminales antes de que se pueda cerrar esas lagunas.La relación entre la industria tecnológica y el Gobierno estadounidense podría empeorar con la revelación. Las de Snowden en el verano (boreal) de 2013 pusieron el foco en la encriptación y muchas empresas se vieron obligadas a almacenar datos en Europa en lugar de en Estados Unidos. Ahora, Silicon Valley tiene un mejor panorama sobre los puntos débiles que fueron descubiertos por los servicios secretos y que se callaron, en lugar de comunicárselos a las empresas. El servicio secreto estadounidense podría verse también debilitado en medio de su actual disputa con el presidente estadounidense Donald Trump por sus previstas conexiones con Rusia.