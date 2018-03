¿Qué tan pronto podrían reunirse Putin y Trump luego de la llamada telefónica del sábado?

Lee también

Es "bastante probable" que la primera reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se produzca antes de la cumbre del G20 en julio en Alemania, señaló hoy en Moscú el portavoz de Putin, Dmitri Peskov.Las declaraciones de Peskov se producen después de que ambos mandatarios conversasen por teléfono el sábado. En dicha charla acordaron que sus asesores fijaran el lugar y la fecha del encuentro. Peskov manifestó su esperanza de que "no pierdan el tiempo" para preparar la cita."Hemos visto disposición para solucionar las cuestiones difíciles por la vía de la conversación y el diálogo", dijo Peskov sobre la llamada telefónica, señala la agencia de noticias Interfax.Trump ya ha comentado su intención de mejorar su relación con Rusia. También Putin espera un nuevo inicio en las relaciones bilaterales, que en los últimos tiempos han sido muy tensas.Por primera vez la conversación telefónica no estuvo marcada por la prédica moral sino por los intereses nacionales, dijo el ministro de Asuntos Exteriores Serguei Lavrov en referencia al ex presidente Barack Obama.La lucha conjunta contra la milicia terrorista del Estado Islámico (EI) en Siria que Trump y Putin apalabraron podría funcionar si participan los Ejércitos de ambos países, agregó.La cumbre de los países más industrializados del mundo y las naciones emergentes tendrá lugar el 7 y el 8 de julio en Hamburgo.