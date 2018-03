¿Qué tiene en común el discurso de Trump con el de un supervillano de Batman?

"Hoy no estamos simplemente transfiriendo el poder de una administración a otra o de una parte a otra. Estamos transfiriendo el poder de Washington y devolviéndolo a la gente, a todos ustedes", dijo Trump en la apertura de su discurso, luego de haber sido juramentado como el 45° presidente de Estados Unidos, en el Capitolio.



Sin embargo, esa línea de su discurso recordó mucho a una parte del discurso del supervillano Bane, uno de los más temidos enemigos de Batman, de la película “Batman: The Dark Knight Rises”. En esa película, Bane toma posesión de Ciudad Gótica luego de asesinar al alcalde, soterrar a la policía de la ciudad en los túneles subterráneos y liberar a los prisioneros del Asilo Arkham, el lugar donde estaban recluidos los criminales más peligrosos de Gótica.



“Tomamos Gótica de la mano de los corruptos, de los ricos, de los opresores de las generaciones que han impedido la oportunidad de crecer para el pueblo. Tomamos el poder y lo devolvemos al pueblo, a la gente, a todos ustedes”, declara Bane frente al ayuntamiento de Gótica, el cual, dicho sea de paso, tiene un parecido estructural con el Capitolio de Washington.



Este parecido entre ambos discurso no pasó por alto y fue retomado por las redes sociales para hacer un comparativa entre Donald Trump y Bane, la cual se viralizó rápidamente.