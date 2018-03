Queman a mujer para “sanar su alma” por una “revelación divina”

Lee también

Sucedió en la comunidad El Cortezal, al norte de Managua, en Nicaragua. La víctima fue Vilma Trujillo, de 25 años, y el caso ha dado la vuelta al mundo, siendo retomado por medios internacionales como la BBC Mundo y el Huffington Post. Trujillo fue privada de libertad, atada y quemada durante varios días como parte de un “exorcismo”, el cual le provocó la muerte el día de ayer a causa de las quemaduras graves que sufrió en todo el cuerpo.Según la Policía Nacional en Nicaragua, Trujillo fue llevada a la Iglesia Visión Celestial de las Asambleas de Dios el pasado 15 de febrero, luego de que aseguraran que estaba “poseída por el demonio” y que necesitaba una “oración de sanación”. Su esposo, Reynaldo Peralta, confirmó que, durante el culto de ese día, Trujillo fue tomada por la fuerza por varios miembros de la iglesia, quienes aseguraron que la mujer los había atacado mientras oraban por ella.Hasta el momento, el pastor de la congregación ha sido capturados junto a cuatro personas más. (Foto: BBC Mundo)Al tomarla por la fuerza, procedieron a amarrarla y, bajo la supervisión de Juan Gregorio Rocha, pastor de dicha iglesia, procedieron a prenderle fuego y varias partes del cuerpo para “sanar su alma” y realizar “la expulsión del demonio”. Esneyda del Socorro, miembro de la iglesia, dijo que su pastor “había recibido indicaciones del cielo y una relevación divina” sobre lo que había que hacer, por lo que ellos solo “obedecieron a su pastor”.La joven sufrió quemaduras graves, de primero y segundo grado, en el 80% del cuerpo, y aunque fue trasladada a un hospital de Managua, la capital del país, falleció este martes por la madrugada, según informaron medios locales a BBC Mundo. Hasta el momento, la Policía Nacional ha detenido a Gregorio Rocha y Esneyda del Socorro, acusados de ser los principales impulsadores de la tortura que se le infringió a Trujillo.Por su parte, el esposo de la víctima, dijo que su cónyuge “no estaba poseída ni endemoniada”, sino que simplemente “le hicieron brujería”. “Ella es una buena madre de mis dos hijos. Simplemente le hicieron brujería. Ella tomaba un remedio que le dio un hombre, quien ahora la familia de Vilma me contó que la había violado. Y desde que comenzó a tomar eso, cambió un poco conmigo", dijo Peralta al diario La Prensa.En su defensa, Julio Gregorio Rocha dijo al mismo diario que Trujillo cayó al fuego "cuando el espíritu del demonio salió de su cuerpo", por lo que negó que alguien la hubiera arrojado. Junto a Gregorio Rocha fueron entregadas a la fiscalía tres personas que solo fueron identificados como Franklin Jarquín Hernández, Tomasa y Pedro José, quienes presuntamente también participaron en el ritual.El esposo de la víctima aseguró que "jamás imaginé lo que sucedería en esa iglesia". (Foto: BBC Mundo)El caso ha causado conmoción en Nicaragua, donde el catolicismo ha caído a menos del 50% de la población en los últimos 20 años, mientras que el protestantismo ha crecido hasta casi el 40%.Ante este caso, el portavoz de la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua, Pablo Cuevas, pidió al gobierno un control más firme de los grupos religiosos en el país."Es increíble que en este momento sucedan esas cosas, debe haber una revisión por parte de las autoridades de las distintas denominaciones y religiones. No podemos hacer que sucedan cosas como estas", dijo.En tanto, la vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo, dijo que "es realmente lamentable y condenable" este caso. "Por supuesto que refleja una situación de atraso. Es realmente lamentable, una hermana que fue martirizada por miembros de su comunidad. Algo que no puede, no debe repetirse", dijo Murillo a medios locales.Esta foto compartió un periódico de Nicaragua, mostrando el lugar de los hechos. (Foto: BBC Mundo)