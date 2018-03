“Quiero erradicar el odio y la maldad”: Donald Trump

Lee también

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes que la meta de su gobierno es acabar con “el odio y la maldad en el mundo”, por lo que no comprende “la negatividad” hacia sus políticas. Además, hizo saber su condena total a las amenazas que han recibido centros comunitarios judíos en todo Estados Unidos. Estas declaraciones las dio después de visitar el recientemente inaugurado Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidense, según informó la cadena noticiosa CNN.Durante sus declaraciones, Trump dijo que aún no entiende el porqué de la negativa de varios sectores en todo el mundo hacia su política proteccionista, ya que lo que pretende con ella es “erradicar el odio y la maldad en el mundo”. “No entiendo. Simplemente no lo entiendo. Lo que queremos, es que Estados Unidos se convierta en la mejor nación una vez más, una que dé el ejemplo. Queremos erradicar el odio y la maldad en todo el mundo. Para eso van encaminadas las medidas de mi gobierno”, detalló.Sobre su visita al centro afroestadounidense, Trump expresó que "esta visita fue un significativo recordatorio de por qué tenemos que combatir el fanatismo, la intolerancia y el odio en todas sus horribles formas". De igual forma, tildó de “horribles” y “condenables” las amenazas que 11 centros comunitarios judíos han recibido en todo el país desde el pasado fin de semana. En dichas amenazas, se ha declarado la posibilidad de colocar bombas en cada uno de ellos.Hasta el momento, los centros bajo amenaza funcionan con total normalidad, aunque con dispositivos fuertes de vigilancia en sus alrededores e interiores. “Las amenazas antisemitas contra nuestros centros comunitarios y la comunidad judía son horribles y son dolorosos y un recordatorio muy triste del trabajo que todavía queda por hacer para erradicar el odio y el prejuicio y la maldad", dijo Trump.Por su parte, el FBI dijo que se unirá a la investigación de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia sobre "posibles violaciones a los derechos civiles en conexión con amenazas" a los centros.