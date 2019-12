“Quiero pedirles perdón a todas las personas que se preocuparon”: Karen Espíndola explica lo ocurrido tras su incansable búsqueda

Karen Espíndola, de 30 años, dio una entrevista en FOROtv donde explicó todo lo sucedido tras su falsa desaparición entre la noche del martes 2 y la madrugada del miércoles 3 de esta semana en la Ciudad de México.

En ella muestra su arrepentimiento y pide disculpas por lo ocurrido, que por ahora le ha convertido, junto a su familia, en objeto de ataques desde las redes sociales.

La situación inició cuando ella salió a divertirse con unos amigos en un bar y para justificar su llegada tardía a su casa mintió con un mensaje enviado a su madre, en el que decía que iba en un taxi con un conductor que se veía “sospechoso y grosero” y luego apagó su celular, haciendo imposible su localización hasta la mañana siguiente que regresó a su casa.

Para entonces, su hermano había solicitado ayuda en redes sociales con el hashtag “#TeBuscamosKaren” que ya se había vuelto viral, tomando en cuenta la alarmante cifra de violencia sufrida por las mujeres en México.

“Yo quiero pedirles perdón a todas las personas que, pues, se preocuparon e hicieron todo esto posible. Fue algo que hice mal y que no estuvo bien”, reconoció. Por otra parte, contó que “todo el mundo” ha empezado a atacar a su familia y pidió que paren. “Yo pues, tengo que aguantarlo y estoy dispuesta, pero mi familia son los más afectados y eso sí me duele mucho, porque gracias a que ellos se movieron paso todo esto”, dijo.

Espíndola manifestó sentirse “triste” y “enojada” consigo misma por lo ocurrido y reconoce que no fue la forma en que tuvo que haber hecho las cosas. “Jamás imaginé que se iba a salir de las manos, la verdad es que no pensé en las consecuencias que podría traer a todo”, dijo.

Recordó que el martes salió de la casa de sus padres a las 12:00 pm y se dirigió a dejar un documento para el trabajo. Aproximadamente a las 3:00 de la tarde tomó el metro y luego un taxi hacia un bar donde había quedado de encontrarse con unas amistades.

“El mensaje lo mandé ya estando yo en Calimocho, donde llegué como a las 4… ahí estuve todo el tiempo, empezamos a tomar y ya como a eso de las 8:00 de la noche decido mandar el mensaje a mi mamá para quedarme más tiempo. No tenía que mandar ese mensaje, me equivoqué, no me imaginé que todo esto se iba a salir de control”, explicó.

La coordinadora del programa de Género e Inclusión de la Universidad Iberoamericana dijo a la BBC que situaciones como la de Karen no deben distraer la opinión pública sobre un problema real y grave que afecta diariamente a la mujer en México y el resto del mundo.

Además, evidencia el machismo de la sociedad en la que se le reclama a una mujer cuando sale de noche o se utilice para decir que no es cierto que realmente suceda violencia contra este sector y “se la inventan”.

Espíndola dijo que entró en shock cuando se dio cuenta del tamaño del movimiento en redes sociales para encontrarla y no supo qué hacer entonces. “No sabía si mentir, si decir la verdad, y más por la dimensión de cómo estaban las cosas”, dijo.

Contó que al regreso hacia su vivienda dejó su cartera con su teléfono y demás cosas personales bajo un puente peatonal, luego buscó unos taxis que se negaron a llevarla hasta que encontró uno que la trasladó a su casa, donde la esperaba su familia. “Me dio pena, me dio coraje, me dio todo”, aseguró.