Reanudan en Nicaragua marchas campesinas contra Canal Interoceánico

Cientos de campesinos del sur de Nicaragua reanudaron hoy las marchas de protesta, las primeras del año, contra un proyecto de construcción de un canal interoceánico por parte de una empresa china.Las marchas de campesinos se realizaron en los municipios de Altagracia en la Isla de Ometepe, ubicada en el lago de Nicaragua y en el Tule, Río San Juan, ambas en el sur del país, en demanda de la derogación de la Ley 840, que otorga la concesión para la construcción de un canal interoceánico a la empresa china HKND Group, radicada en Hong Kong."Pobladores de El Tule y sus comunidades exigimos respeto a la propiedad", "No queremos Canal Interoceánico", "Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el Gobierno" eran algunos de los mensajes que en pancartas y mantas agitaban los campesinos.En la Isla de Ometepe, la marcha fue encabezada por la líder campesina Francisca Ramírez, que se ha convertido en un ícono de la resistencia contra la construcción del canal de gran calado, a un costo previsto de 50,000 millones de dólares, según Wang Jing, representante de la firma HKND.En diciembre pasado, cientos de campesinos fueron reprimidos e impedidos a manifestarse en la ciudad capital, Managua, a donde pretendían llegar para sensibilizar a la opinión pública en torno de la derogación de la ley canalera.En esa ocasión, varios campesinos resultaron heridos por impacto de bala de goma disparadas por miembros de las fuerzas antimotines de la policía nicaragüense.áLa Policía Nacional también reportó varios agentes heridos por el impacto de piedras lanzadas por los campesinos."El Gobierno no nos deja otro camino que movilizarnos para rechazar ese proyecto canalero que amenaza nuestras tierras y estamos dispuestos a defender esas tierras que son nuestro patrimonio; de modo, que vamos a presionar para que se derogue la Ley 840", aseguró Lener Fonseca, uno de los organizadores de la marcha en el municipio de El Tule.Los campesinos del sur de Nicaragua realizaron en 2016, más de 70 marchas de protesta para exigir la derogación canalera, aprobada por la Asamblea Nacional (congreso) el 13 de junio de 2013 y que en su artículo 12 establece que la indemnización por confiscaciones será tasada según el valor catastral de las propiedades y no sobre el valor de mercado. La ley tampoco reconoce mejoras realizadas en las propiedades.