Rechazan donaciones

El Gobierno venezolano rechazó una oferta de ayuda humanitaria ofrecida por Brasil que contemplaba el envío de medicamentos que escasean en Venezuela, informó el presidente de la nación carioca, Michel Temer, en una carta difundida ayer por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana.“Ofrecimos ayuda humanitaria, en particular incluso por la donación de medicamentos. Desafortunadamente no se aceptó la oferta”, dice la misiva fechada el 3 de febrero y firmada por Temer en respuesta a una comunicación anterior de parte del presidente de la cámara venezolana, el opositor Julio Borges.El mandatario brasileño aseguró que su gobierno, considerado “de facto” por Caracas, sigue dispuesto “a contribuir en la medida posible” para aliviar la grave crisis que atraviesa Venezuela “en el más absoluto respeto” a su soberanía.“Reafirmo que es con especial preocupación que seguimos la situación de Venezuela. Sepan nuestros conciudadanos que Brasil está y siempre estará al lado del hermano pueblo venezolano”, agregó Temer, quien también expresó votos de su “más alta consideración” a Borges y a todos los miembros del Parlamento que preside, dominado por la oposición.En junio de 2015 el gobierno de Nicolás Maduro envió a Brasil una comisión conformada por tres ministros y por el entonces presidente del Parlamento, el chavista Diosdado Cabello, en búsqueda de alianzas a futuro para importar medicamentos.Sin embargo, tras el proceso político que destituyó de la presidencia a Dilma Rousseff, el gobierno socialista cambió el tono.