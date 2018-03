Rechazan liberar a dreamer detenido en Seattle

Lee también

Un juez federal denegó el viernes la liberación de un hombre que fue arrestado la semana pasada por agentes migratorios pese a estar inscrito en un programa federal que protege de la deportación a aquellas personas que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos durante su infancia.El magistrado James P. Donohue, dijo en la Corte Federal de Distrito de Seattle, que Daniel Ramírez Medina debe solicitar una audiencia de fianza por parte de un juez federal de inmigración y que debe llevarse a cabo en menos de una semana.Aunque Donohue remitió al juez migratorio en el tema de custodia, dijo que su corte dirimiría el asunto de si la corte federal cuenta con jurisdicción para escuchar las acusaciones de Ramírez de que el arresto fue una violación a sus derechos. El juez también reconoció la inusual naturaleza del caso y resaltó que hay otras personas en situaciones similares a las de Ramírez que quieren obtener respuestas.El Departamento de Justicia argumentó que no había "sustento legal para que la corte de distrito considerara ninguna impugnación" a la detención de Daniel Ramírez Medina, de 23 años, en parte porque su caso está pendiente ante una corte migratoria."Tenemos la esperanza de que el juez migratorio reconozca que no hay motivos para retener al señor Ramírez", dijo Theodore Boutrous, uno de sus abogados, al salir de la corte tras la audiencia del viernes. Ramírez está recluido en un centro federal de detención en Tacoma y no compareció en el juzgado. Los abogados de Ramírez dijeron que la audiencia de fianza únicamente tratará con el asunto de la liberación inmediata de Ramírez.Dijeron que eventualmente quieren que la corte desarrolle los estándares para proteger a otras personas inscritas en el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). "Este caso va más allá del señor Ramírez. Queremos liberarlo y proteger sus derechos.Pero esto podría afectar a cientos de miles de personas, y el juez reconoció hoy que su caso es importante más allá del caso en sí", añadió Ramírez fue arrestado la semana pasada, lo que lo catapultó al debate nacional sobre las prioridades migratorias del presidente Donald Trump.Algunas personas ven su detención como la primera embestida contra DACA promulgado por el entonces presidente Barack Obama, mientras que las autoridades federales insinuaron que se trata solamente del ejercicio rutinario de su autoridad. Decenas de personas se manifestaron en apoyo de Ramírez a las afueras de la corte, antes y después de la audiencia del viernes.Algunos de los manifestantes llevaban letreros con leyendas como "Liberen a Daniel" y "No a las deportaciones: Ni 1 más". La Concejal de Seattle Lorena Gonzalez, quien asistió a la audiencia, dijo posteriormente que estaba decepcionada pero contenta de que se obtuvo una audiencia de fianza expedita."Mientras más pronto podamos resolver esto, mejor para Daniel y su familia y los 750.000 dreamers que actualmente viven en el limbo en todo el país", subrayó. "Me preocupa que nuestro actual presidente esté creando inquietud en nuestra comunidad", dijo Antonio Amaya, quien llevó a sus dos jóvenes hijos a la manifestación."Traje a mis hijos porque es importante enseñarles que la lucha debe continuar". Pero el abogado de Ramírez Mark Rosenbaum garantizó a aquellas personas protegidas por el DACA, que "no hay necesidad de entrar en pánico hoy en día"."No hay motivos para pensar que este asunto no se resolverá de manera adecuada", subrayó. "Estamos frustrados de que permanezca detenido así sea por una sola hora más, pero el DACA sigue siendo una ley, sigue estando en los libros". Los documentos presentados por el gobierno en la corte afirman que Ramírez admitió estar relacionado con pandillas cuando fue interrogado por un agente de inmigración.Sus abogados alegan que se trata de una acusación falsa y que el gobierno federal no ha presentado pruebas de dicha declaración. También se señala en los documentos que Ramírez tenía un "tatuaje de pandilla" en su antebrazo, pero Rosenbaun dijo que los agentes no hicieron una identificación adecuada del mismo. Asegura que dice "La Paz, BCS", capital del estado de Baja California Sur, México, en donde nació el acusado.