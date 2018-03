Región alegre por fin de privilegio a cubanos

Lee también

El repentino anuncio del gobierno de Barack Obama de ponerle fin a una política migratoria de residencia automática para cubanos cayó como buena noticia par Centroamérica y Suramérica, cuyos países sirven de tránsito en el camino de los caribeños a Estados Unidos.En noviembre de 2015 en la frontera de Costa Rica con Nicaragua se vivió una crisis humanitaria por la llegada de miles de cubanos que vieron imposibilitado su paso por las autoridades nicaragüenses. El presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, que se encargó –con apoyo de su canciller, Manuel González, y de los demás países de Centroamérica– de gestionar el traslado hacia Estados Unidos de hasta 8,000 cubanos varados, fue uno de los que celebraron el fin de la política “pies secos/pies mojados”.La crisis tuvo lugar en todo el patio trasero de Estados Unidos, sin que este gobierno se pronunciara al respecto. Esto produjo malestar en toda la región y el flujo de cubanos no paró.“El Gobierno de la República de Costa Rica expresa su satisfacción con la decisión tomada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de derogar la política ejecutiva de ‘pies secos, pies mojados’”, dijo Solís en un comunicado difundido ayer en el sitio web de la cancillería del país.“Esa es una decisión soberana de Estados Unidos. Lo que nosotros (Gobierno de El Salvador) dijimos es que no podía haber un tratamiento diferenciado para las personas migrantes”, dijo ayer en rueda de prensa el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.Para Martínez, “si se permitía a los nacionales de un país determinado entrar por una vía rápida y con ciertos privilegios a Estados Unidos, se debía permitir a todos o no se debía permitir a nadie”.Las autoridades colombianas también celebraron el fin de la política porque es “un logro a todo el trabajo que como región hemos venido adelantando en la lucha contra el tráfico de migrantes”, según dijo Migración de Colombia en un comunicado.El beneficio que, según Obama, “pertenece a otra era” daba residencia a los cubanos que lograran poner un pie en Estados Unidos, devolviendo a la isla solo a los que eran interceptados en el mar. La migración en masa de isleños ha sido motivada por esta política, de la que ningún otro país ha gozado en Estados Unidos.El 12 de enero de 2016 un primer grupo de cubanos hizo escala en El Salvador, procedentes de Costa Rica, para continuar su paso por tierra hasta México, para luego llegar a Estados Unidos. Los viajes continuaron por varios meses.