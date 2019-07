Renuncia el embajador británico en Estados Unidos que calificó al gobierno de Trump de "torpe e inepto"

Getty Images Darroch dijo en sus mensajes que para entenderse con el presidente Donald Trump "se debe hacer que los asuntos sean simples, incluso directos".

El embajador de Reino Unido en Estados Unidos, Kim Darroch, renunció este miércoles tras el escándalo por la filtración de unos correos electrónicos críticos con el gobierno de Donald Trump.

Trump calificó al embajador de "un tipo muy estúpido" después de la aparición el pasado domingo en el diario londinense The Mail on Sunday comunicaciones confidenciales del embajador en las que describía al gobierno de Trump de "torpe e inept o " .

La oficina de Relaciones Exteriores de Reino Unido indicó que la filtración al periódico de los memos -que datan de 2017 a la fecha- fue "maliciosa", pero nunca llegó a negar su contenido.

Darroch dijo en su renuncia que quería poner fin a la especulación y admitió que la filtración había hecho "imposible" su trabajo".

"Desde la filtración de documentos oficiales de esta embajada, ha habido mucha especulación sobre mi posición y la duración del resto de mi mandato como embajador ", reconoció en una misiva.

"La situación actual me está haciendo imposible desempeñar mi papel como me gustaría".

Tras conocerse la noticia, la primera ministra británica Theresa May dijo este miércoles en el parlamento que "era muy triste" que el embajador sintiera la necesidad de renunciar y aseguró que los funcionarios del gobierno deberían poder hacer recomendaciones "francas y completas" .

"Sir Kim ha prestado toda su vida al servicio de Reino Unido y le debemos una enorme gratitud ", agregó.

En respuesta a la carta, Simon McDonald, subsecretario permanente y jefe del servicio diplomático, aseguró que Darroch había tenido una "larga y distinguida carrera, (que desempeñó) con dignidad, profesionalismo y clase".

Qué decían los mensajes

En los mensajes, el embajador señalaba: "Realmente no creemos que esta administración vaya a ser sustancialmente más normal, menos disfuncional, menos impredecible, menos dividida en facciones, menos diplomáticamente torpe e inepta".

Y cuestionó si esta Casa Blanca "alguna vez se verá competente ".

Las diferencias entre Estados Unidos y Reino Unido sobre el cambio climático, las libertades de la prensa y la pena de muerte podrían exacerbarse a medida que los países buscan mejorar las relaciones comerciales después del Brexit, dicen los memorandos.

Getty Images La primera ministra británica Theresa May manifestó su confianza en el embajador desde el principio y ha lamentado su renuncia este miércoles en el parlamento.

Para entenderse con el presidente, "se debe hacer que los asuntos sean simples, incluso directos", escribió.

En un mensaje enviado el mes pasado, Darroch calificó la política estadounidense sobre Irán como "incoherente y caótica".

En los memos también se describen las primeras impresiones del embajador sobre los reportes de la prensa que hablan de " las luchas internas y el caos " en la Casa Blanca, lo cual califica como "la mayoría verdaderos".

La reacción de Trump a la filtración

El lunes, el presidente de Estados Unidos arremetió contra el embajador y también contra la primera ministra, Theresa May.

"He sido muy crítico de la manera en que Reino Unido y la primera ministra Theresa May manejaron el Brexit. Qué desastre ella y sus representantes han creado . Le dije cómo debía hacerse pero ella decidió ir por otra vía", escribió Trump en un tuit.

Getty Images Donald Trump fue muy duro con el embajador tras conocerse el contenido de los mensajes y aseguró que su gobierno "no trataría con él".

"No conozco al embajador, pero no es muy querido (...). No vamos a volver a tratar con él ", agregó el mandatario.

Quién es Kim Darroch

Nacido en 1954 en South Stanley, en el condado inglés de Durham, el ahora exembajador fue a la universidad de Durham donde atendió el curso de zoología.

Durante su carrera diplomática de más de 42 años, se ha especializado en temas de seguridad nacional y en política de la Unión Europea.

En 2007, ejerció en Bruselas de representante permanente del Reino Unido ante la Unión Europea.

Getty Images Darroch llegó a la embajada británica en Washington en 2016, todavía con la administración Obama en la Casa Blanca.

También fue el asesor de seguridad nacional del primer ministro británico David Cameron entre 2012 y 2015, cuando estuvo a cargo de temas como el aumento de la presencia Estado Islámico en Irak y Siria, la anexión rusa de la península de Crimea, la amenaza nuclear de Irán y el colapso de la autoridad gubernamental en Libia.

Se convirtió en embajador en los Estados Unidos en enero de 2016, un año antes de la toma de posesión de Donald Trump.

