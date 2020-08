Renuncia viceministro de Salud paraguayo tras participar en fiesta con modelos

El viceministro de Salud de Paraguay, Juan Carlos Portillo, presentó su renuncia tras viralizarse su presencia en una fiesta con varias modelos sin las medidas de distanciamiento ante el coronavirus, que este domingo dejó otras 13 muertes en el país, elevando a 205 el total de fallecidos.



La dimisión de Portillo, una de las voces más activas del Ministerio a la hora de instar a la ciudadanía a respetar las normativas de prevención sanitaria, estuvo precedida de toda una serie de comentarios de repulsa en las redes sociales, en las que además se divulgaron vídeos y fotografías de la reunión.



"Acabo de aceptar la renuncia del doctor Juan Carlos Portillo al cargo de Viceministro", anunció en su cuenta social el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.



De acuerdo con los medios locales, la fiesta en la que este domingo tomó parte Portillo era una celebración del cumpleaños en casa de una modelo a la que se le relaciona sentimentalmente.



En las imágenes se ve a los participantes, entre ellas otras modelos, sin mascarilla o tapabocas mientras disfrutaban de una fiesta animada por un grupo de mariachis



Su renuncia se produce una semana después que se conociera, también por la difusión de imágenes, el incumplimiento de las obligadas medidas preventivas en la fiesta que siguió a la boda de la hija del expresidente Horacio Cartes (2013-2018).



Ese festejo, el pasado sábado, reunió a un centenar de invitados en un espacio privado tras la celebración de la boda en la Catedral de Asunción, en la que la novia llegó de la mano del exmandatario.



Las redes, así como columnistas de opinión de los medios, junto a referentes de la oposición, acusan a la Fiscalía de desentenderse de ese caso mientras que son miles los ciudadanos imputados por ese tipo de violaciones de la cuarentena.



Ese ambiente de indignación coincide además con el endurecimiento de las restricciones impuestas por el Gobierno para contener la expansión de muertes y positivos, especialmente este mes de agosto.

SE DISCULPA

El exviceministro se disculpó este lunes ante la ciudadanía por incumplir las medidas preventivas ante el coronavirus en la fiesta en la que participó el domingo.



"He cometido un error y asumo las consecuencias de mis actos. Agradezco a todos los que me dieron su confianza a lo largo del tiempo. Y pido disculpas a la ciudadanía por el mensaje equivocado que he transmitido", compartió Portillo en su cuenta de Twitter.





La foto de la fiesta de cumpleaños en la que participó el exviceministro Portillo se viralizó en internet.

CUARENTENA SOCIAL



Con las 13 muertes anunciadas hoy por el Ministerio, son 156 los fallecidos por el coronavirus en lo que va de agosto, el mes más letal desde que en marzo se detectó el primer caso.



El reporte sanitario de este domingo informa además que el número total de contagios asciende a 13.233, tras los 259 nuevos en relación con la víspera.



La pandemia tiene como epicentro el departamento de Alto Paraná, frontera con Brasil, bajo restricciones especiales desde semanas atrás; el de Central, el más poblado, y Asunción, la capital nacional.



Sobre estos dos últimos territorios comenzó a aplicarse desde las 20 horas de este domingo la denominada "cuarentena social", que en principio se extenderán seis de septiembre.



El decreto presidencial para estas dos zonas establece restricciones a la circulación de personas entre las 20 horas y las 05 de la madrugada por ese periodo de dos semanas.



Las 20 horas serán también la fecha límite para la venta de bebidas alcohólicas en despensas y comercios.