Resultados electorales pueden cambiar destino del TPS y del DACA

El resultado de las elecciones del próximo martes en Estados Unidos puede cambiar el destino de los salvadoreños amparados al Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, y a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), programas que el presidente Donald Trump ha intentado cancelar con órdenes ejecutivas.

"Si la Cámara de Representantes llega a ser tomada por delegados demócratas, va a haber mejores posibilidades de empezar a revertir las propuestas que ha hecho el presidente Trump. Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana pero no van a ponerse peor", dijo Ana Sol Gutiérrez, representante demócrata de la cámara de delegados, originaria de El Salvador.

Sin embargo, durante los últimos días, el presidente Trump ha utilizado el tema migratorio para infundir miedo y rechazo a los inmigrantes en su campaña. El jueves dio luz verde para que los miembros del ejército desplazados a la frontera sur del país abran fuego contra los inmigrantes de la caravana que "tiren piedras". Esto empeora el clima antiinmigrante y la división entre ciudadanos en este tema.

"Especialmente hoy, que estamos viendo que están siendo atacadas las personas de Centroamérica de una manera para inculcar más el odio a los inmigrantes, nos está afectando directamente: lo vemos en las noticias todas las noches y la gente se identifica mucho con el ataque, y eso es lo que va a darle el color a las elecciones", dijo Sol Gutiérrez.

Hasta ahora los republicanos controlan ambas cámaras, el Congreso, el Ejecutivo y la Corte Suprema; si los demócratas ganan mayoría, puede cambiar la suerte en tema de migración para muchos salvadoreños y centroamericanos, porque cualquier propuesta que haga la Casa Blanca en este tema podrá ser frenada o investigada, y las políticas migratorias pueden tomar un giro totalmente diferente.

"Este es un momento crucial. Si los republicanos siguen al mando, las cosas van a seguir peor y la lucha por el TPS puede volverse más larga. Hemos visto que en los últimos días las campaña contra los inmigrantes son agresivas. No es que los demócratas sean los salvadores, pero han sido los que han apoyado a los inmigrantes", dijo Nelsis Umanzor, de la Alianza Nacional por TPS, de Washington.

Por ahora, han sido algunas cortes de varios estados las que han frenado los intentos del presidente Trump de poner fin a DACA, TPS y hasta la separación de familias, producto de su política cero tolerancia.

Además de la migración –explicó Ana Sol Gutiérrez–, los otros temas de interés para los salvadoreños, al igual que para el resto de electores estadounidenses, son acceso a la salud, trabajos con sueldos justos y educación.

El impacto de la caravana

El hecho de que el presidente utilice de forma negativa el éxodo de familias y personas que salieron esta semana de El Salvador ha generado reacciones entre la comunidad de salvadoreños que residen en Estados Unidos. La mayoría está en desacuerdo y cree que el tema de caravana se ha politizado mucho.

"La derecha culpa a la izquierda aquí y en El Salvador, pero se olvida de que la crisis no la provocamos los inmigrantes. Esto nos deja una lectura de que en el país las cosas no están bien, pero el éxodo de los compatriotas es responsabilidad de todos, de las cosas no están ni en Estados Unidos, ni en nuestros países", dijo Edwin Murillo, salvadoreño con TPS que reside en Texas.

Otros, consideran que Trump "le va a sacar provecho" negativo a la caravana, porque esta ha sido la plataforma política desde que inició su gobierno. Además, consideran que en la caravana también viajan salvadoreños con récord negativo o de deportaciones y aprovechan el contexto para reingresar al país. Las bases republicanas que apoyan al presidente "quieren ver violencia contra los inmigrantes".

"Lo de El Salvador se ve como que se están aprovechando de la situación y puede ayudar a la percepción de las elecciones y a Trump. Ya él le está sacando el jugo a todo esto, diciendo que es una invasión, y eso es mentira. Si ellos (inmigrantes) tienen una causa legítima de buscar refugio, es algo que está establecido por acuerdos internacionales y deben hacerlo apegados a la ley", acotó Omar Henríquez, de Long Island.

Elecciones 2018

Las elecciones del próximo martes son importantes porque se elige representación en las 435 cámaras a nivel federal, estatal y local. Además, los estadounidenses votarán en la elección de un tercio de los senadores en todo el país.