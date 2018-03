Revista GQ: “Si Trump no actúa como presidente, al menos que se vista como uno”

Lee también

El estilo cuestionable del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es algo que la revista de moda masculina GQ, no pudo dejar pasar. Actualmente es uno de los hombres más poderosos del mundo. Sin embargo, ¿esa es excusa para no vestirse adecuadamente? “En el pasado hemos tenido malos presidentes, pero al menos han tenido la habilidad de tener un “look” presidencial”, relató la revista GQ.Afortunadamente, el vestuario de Trump es lo más fácil de reparar, según la revista. Desde su corbata “cómicamente grande y roja”, pantalones flojos y “corte de pelo indiscutiblemente malo”, el presidente de EUA fue sometido a un cambio de imagen virtual por los editores-estilistas de GQ.Bronceado excesivo, traje flojo, corte de pelo ridículo, corbata gigante, puños de su camisa disparejos y pantalones arrugados, son los problemas detectados en la imagen de Trump según el equipo de la revista.Sus soluciones incluyen: pantalones más ajustados, evitarán las arrugas en su ropa; para un saco más halagador, deberá abotonar el botón superior; los puños de su camisa deben verse parejos; cambiar su corbata monstruosamente grande a una más delgada; arreglar su corte de pelo con uno de los muchos excelentes estilistas que hay en Washington DC y remover el bronceado para un tono de piel más natural.“Así se mira bastante mejor. Es una lastima que no podemos cambiar también su: homofobia, lucha de clases, islamofobia, corrupción, mentiras, tweets malos, aislacionismo, hipocresía, promoción de teorías conspiracionales y muchas otras cosas”, concluyó la revista GQ.Acceda al video en este enlace: http://video.gq.com/watch/if-trump-can-t-act-like-a-president-he-could-at-least-dress-like-one