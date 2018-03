Rusia anuncia retiro de portaviones y otras fuerzas en Siria

Lee también

Rusia anunció el viernes que está retirando su portaviones y algunos otros buques de guerra de las aguas de Siria como primer paso en la reducción de fuerzas en la zona de conflicto.El jefe del Estado Mayor de Rusia, general Valery Gerasimov, precisó que el portaviones almirante Kuznetsov y los barcos que lo acompañan serán los primeros en salir.Citado por la agencia estatal de noticias Tass, afirmó: "de acuerdo con la decisión del comandante supremo Vladimir Putin, el ministerio de Defensa está comenzando a reducir el número de fuerzas armadas en Siria".Moscú ha sido un partidario clave del gobierno y las fuerzas del presidente sirio Bashar Assad en la devastadora guerra civil del país del Medio Oriente.Gerasimov no dio más detalles sobre la reducción de fuerzas, que sigue a una orden de Putin del 29 de diciembre.Las fuerzas de Siria que retomaron la ciudad de Aleppo el mes pasado y un posterior cese del fuego —negociado por Rusia y Turquía— que se ha mantenido durante casi una semana, hacen que las fuerzas rusas sean menos críticas para Assad, pero no está claro cuán grande podría ser el retiro .Los ataques aéreos del almirante Kuznetsov comenzaron a mediados de noviembre, la primera vez que el buque fue utilizado en combate. Rusia perdió dos aviones: un caza Su-33 que se estrelló en el Mar Mediterráneo en diciembre cuando volvió al portaviones después de una misión sobre Siria. En noviembre, un MiG-29 se estrelló contra el mar mientras trataba de aterrizar en el buque.Rusia y Turquía —un fuerte partidario de la oposición moderada de Siria— negociaron el actual alto del fuego, que entró en vigor el 30 de diciembre. La tregua se ha mantenido en su mayoría, pero no detuvo por completo los combates en el país. El gobierno y la oposición se han culpado mutuamente de las violaciones de la tregua.El cese de hostilidades pretende allanar el camino para las negociaciones de paz en Astana, la capital de Kazajistán, a finales de este mes. La reunión podría dar un nuevo impulso a las conversaciones mediadas por la ONU entre las partes beligerantes de Siria.