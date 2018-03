Rusia critica a Trump por decir que EUA debe ser “cabeza de la manada” en armas nucleares

Lee también

Representantes del Senado (cámara alta) de Rusia criticaron hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por defender la supremacía nuclear de su país y poner en duda el tratado de desarme START suscrito entre ambos países en 2009."Comenzar la Presidencia poniendo en cuestión un tratado internacional entre Rusia y EUA...) no es la mejor forma de llevar a la práctica la no proliferación nuclear", dijo Víctor Ozerov, jefe del comité de Defensa y Seguridad del Senado a medios rusos.Ozerov recordó que los tratados internacionales "son la base del control sobre las armas nucleares" y subrayó que las intenciones de Trump de incrementar el potencial estratégico "no responden a la estabilidad, el entendimiento mutuo y la seguridad en el mundo"."Por supuesto, Rusia está categóricamente en contra de que ese acuerdo deje de existir. Insistiremos en su prolongación", afirmó.Por su parte, el jefe del comité de Asuntos Internacionales del Senado, Konstantín Kosachov, se preguntó si el lema electoral de Trump de "hacer a América grande de nuevo" significa "la hegemonía en el ámbito nuclear".En ese caso, agregó, "devolverá al mundo a los tiempos de la carrera armamentista de las décadas de 1950 y 1960, cuando los bandos enfrentados intentaban garantizar su seguridad nacional a costa de lograr la superioridad militar sobre su rival".Kosachov recordó que el START se basa en la paridad nuclear entre ambos países con el fin de impedir precisamente esa "supremacía nuclear" y que el tratado expira en 2021."Llegan nuevos tiempos? La mejor respuesta sería un acuerdo al máximo nivel para el pronto inicio de negociaciones sobre el futuro del START después del 5 de febrero de 2021. Menos de cuatro años, justo el mandato presidencial de Trump, ya de por sí turbulento", dijo.En declaraciones a la prensa, Trump subrayó que, en materia de arsenal nuclear, Estados Unidos estar "a la cabeza de la manada" y tachó de "mal acuerdo" el tratado START firmado en 2009 en Praga por los entonces presidentes de EUA, Barack Obama, y Rusia, Dmitri Medvédev."Sería maravilloso, un sueño si ningún país tuviera armas nucleares, pero nunca vamos a ir por detrás de ningún país, incluso si es amigo. Estaremos al frente de la manada", comentó.