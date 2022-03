Rusia invade Ucrania: más de 100 diplomáticos boicotean un discurso del canciller ruso Serguéi Lavrov ante la ONU y abandonan la sala

Más de 100 diplomáticos de cerca de 40 países occidentales y aliados boicotearon este martes el discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La intervención de Lavrov tuvo lugar durante la Conferencia de Desarme que se celebra en la sede la ONU en Ginebra.

Cuando comenzó a difundirse el mensaje pregrabado del diplomático ruso, la mayoría de las delegaciones presentes abandonaron la sala, incluyendo los representantes de Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón.

Ambassadors and diplomats stage walkout at UN as Russian FM Lavrov addresses Human Rights Council.https://t.co/NigdIWJjE7 pic.twitter.com/tbU93ycvMX