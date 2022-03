Rusia propondrá en la ONU su propia "resolución humanitaria" sobre Ucrania

Tras haber bloqueado un proyecto impulsado por Francia y México, Rusia anunció este martes que va a proponer al Consejo de Seguridad de la ONU su propia resolución sobre la situación humanitaria en Ucrania, que pedirá un alto el fuego negociado y condenará los ataques contra civiles, entre otras cosas.



El embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, dijo a los periodistas que el texto estará listo para ser votado pronto y que será una resolución exclusivamente "humanitaria".



Nebenzia defendió en ese sentido que el documento propuesto por Francia y México, que fue objeto de varias rondas de negociaciones entre los miembros del Consejo, contenía párrafos que no eran humanitarios y que Moscú no podía aceptar.



"Dijimos desde el principio que estábamos dispuestos a adoptar una resolución humanitaria sobre la situación en Ucrania, siempre que no fuese un pretexto para culpar a Rusia", aseguró el diplomático.



Nebenzia avanzó que el borrador ruso contendrá "claras disposiciones humanitarias" relativas a un llamamiento a un alto el fuego negociado, evacuación de civiles, respeto de las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos y una condena de los ataques contra civiles.



Ante la imposibilidad de aprobar su texto en el Consejo de Seguridad, franceses y mexicanos anunciaron ayer que lo llevarán ante la Asamblea General de la ONU, donde Rusia no tiene poder de veto y se espera que la resolución sea aprobada con amplia mayoría.



Nebenzia criticó hoy esa decisión y cargó contra lo que llamó "histeria" en Naciones Unidas sobre las acciones rusas en Ucrania, que han sido condenadas por una clara mayoría de los Estados miembros.



El representante de Moscú arremetió además directamente contra el jefe de la ONU, António Guterres, al considerar que está siendo parcial en este conflicto.



Entre otras cosas, le recriminó no haber dicho nada sobre un misil lanzado este lunes por fuerzas ucranianas sobre la región separatista de Donetsk, que según las autoridades locales prorrusas dejó al menos 23 muertos.



Guterres, que ayer fue preguntado sobre ese incidente por un periodista, dijo que si se había atacado a civiles de forma intencionada ello era condenable, pero subrayó que la mayor parte de las muertes de civiles en lo que va de guerra son resultado de acciones rusas.

