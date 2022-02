Rusia y Ucrania: 4 claves para entender el inicio de la operación militar declarada por Vladimir Putin

El temido enfrentamiento militar entre Rusia y Ucrania es ya un hecho.

En la mañana del jueves el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció una "operación militar especial" en el este de Ucrania. Inmediatamente después se escucharon las primeras explosiones en diversas ciudades ucranianas, incluida Kiev, la capital.

Ya el lunes Putin había anunciado el envío tropas rusas a las regiones rebeldes de Donetsk y Luhansk, luego de reconocer la independencia de ambas.

Putin asegura que no quiere invadir el país vecino, pero Europa teme una guerra que involucre a más países. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el miércoles que "el mundo hará responsable a Rusia".

Se trata del último capítulo de un conflicto que se remonta al menos hasta 2014, cuando Rusia tomó el control del territorio ucraniano de Crimea y apoyó a las fuerzas separatistas prorrusas en las regiones de Donetsk y Luhansk.

Pero, ¿qué pasó en las últimas horas y cómo llegamos a este conflicto?

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este jueves una "operación militar especial" en la región del Donbás, en el este de Ucrania.

Así lo comunicó en un discurso televisado que ocurrió al mismo tiempo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le imploraba que detuviese cualquier acción bélica.

Putin dijo que la operación busca la "desmilitarización y desnazificación de Ucrania".

Según explicó, la decisión fue tomada después de recibir una petición de ayuda de los líderes de los territorios separatistas respaldados por Rusia formados en el este de Ucrania en 2014, aunque desde hace semanas la inteligencia occidental había alertado de una potencial invasión.

"Tomé la decisión de llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo será defender a las personas que durante ocho años sufren persecución y genocidio por parte del régimen de Kiev", señaló el presidente ruso en una afirmación que no está sustentada por ninguna evidencia.

Putin pidió a los soldados ucranianos que depongan las armas de inmediato.

"Todos los miembros del servicio del ejército ucraniano que sigan estas demandas podrán abandonar la zona de batalla", dijo.

También ofreció lo que parecía ser una advertencia a otros países, como Estados Unidos, que han apoyado a Ucrania.

"Cualquiera que intente interferir con nosotros, o más aún, crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias como nunca antes ha experimentado en su historia. Estamos listos para cualquier giro de los acontecimientos".

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, señaló poco después del anuncio que "varias ciudades ucranianas están bajo ataque".

"Putin acaba de iniciar una invasión total de Ucrania. Es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y vencerá", señaló. "El mundo debe frenar a Putin", reclamó.

