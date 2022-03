Rzeszów, la solidaria ciudad en Polonia que recibe a refugiados ucranianos con algo de alivio y comida caliente

Autoridades estiman que, desde el pasado 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania, la ciudad de Rzeszów -cuya población es de aproximadamente 180 mil habitantes- ha sido el punto de llegada de más de 350 mil ucranianos que huyen del conflicto armado.

Un autobús con más de 50 refugiados -la mayoría de ellos niños- llega a la estación central de trenes de la ciudad de Rzeszów, Polonia. Autoridades polacas esperan que más de un mil ucranianos lleguen a esta estación el día de hoy. Foto William Pérez

ie sabe exactamente cuántas personas han hecho de esta ciudad polaca un oasis para recargar fuerzas, descansar y continuar su peregrinación hasta otras ciudades del país -principalmente, Varsovia, Cracovia o Breslavia. Naciones de la comunidad europea, entre los que destacan Alemania, República Checa o Italia, son otros de los destinos para los ucranianos. Para Marek Poręba, quien coordina el punto de llegada para ucranianos de la estación de trenes de Rzeszów, la ciudad se ha convertido “en un punto de paso y no en un lugar de destino”.

Marek Poręba, coordinador del punto de llegada de ucranianos ena estación de trenes de Rzeszów, afirma que la ciudad se ha convertido en un punto de paso de los refugiados ucranianos que huyen del conflicto.Foto William Pérez

#LPGenUcrania | Un autobús con más de 50 refugiados -la mayoría de ellos niños- llega a la estación central de trenes de la ciudad de Rzeszów, Polonia. Autoridades polacas esperan que más de un mil ucranianos lleguen a esta estación el día de hoy. Foto: LPG/William Pérez. pic.twitter.com/cLTw65ZhTf — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) March 19, 2022

Artur Gernand, asistente del alcalde de la ciudad de Rzeszów, asegura que “todos los refugiados que llegan a la estación reciben comida caliente y todo lo que necesiten”. “El Ayuntamiento (alcaldía municipal) brinda asistencia económica y social a todas aquellas personas que decidan instalarse en la ciudad”, asegura Gernand. A pesar de lo anterior, un poco más de 2 mil ucranianos han decidido quedarse en la ciudad, y aquellos que se han decidido lo han hecho porque tienen amigos o conocidos en Rzeszów.

Algunos niños podrían presentar cuadros de estrés postraumático, es por esta razón que en centro de acogida Full Market cuenta con un equipo de profesionales y de voluntarios que trabajan y proporcionan ayuda psicológica a los niños durante su estancia en ese lugar.

El centro de acogida más grande de la región

En la ciudad de Rzeszów, la cual pertenece al voivodato de Subcarpacia -una de las 16 provincias polacas- se encuentra el centro de acogida para refugiados más grande de la región: Full Market. Este tiene capacidad para atender a 500 personas en períodos de dos noches o, en circunstancias excepcionales, durante el tiempo que sea necesario. En este centro, el cual fue adecuado en dentro de un mercado municipal de la ciudad y que funciona desde el pasado 8 de marzo, han dormido 2,760 personas, principalmente madres con sus hijos, que huyeron con lo poco que tenía a la mano desde que Rusia decidió -unilateralmente- atacar e invadir a Ucrania.

El centro también brinda ayuda psicológica, proporciona la información necesaria para continuar el viaje y el apoyo de un intérprete -muchos de los voluntarios del lugar hablan ruso o ucraniano-. En este lugar, los refugiados reciben tres comidas calientes diarias, pueden ducharse y descansar, hay una sala de juegos para niños y una clínica para pacientes ambulatorios.

#LPGenUcrania | En la estación central de Rzeszów, Polonia, a las 7:34 p.m. (hora de Polonia), ha disminuido la afluencia de refugiados ucranianos que llegan a la ciudad. Video: LPG/William Pérez. pic.twitter.com/2SVe62vqQI — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) March 19, 2022

Aumenta el número de pacientes con problemas respiratorios, intestinales y postraumáticos

Dominika Janas, enfermera de la clínica de atención primaria que funciona en la estación de trenes de la ciudad, asegura que los principales padecimientos detectados entre los recién llegados son “catarro y dolor de garganta en los niños, y problemas de hipertensión arterial, diabetes o estrés postraumático en los adultos”.

Para Szymon Seroczyński, fisioterapeuta y trabajador del centro médico de la estación de trenes de Rzeszów, “todos los síntomas de una gripe o de un resfriado común son los mismos que los síntomas del covid-19, por lo cual es difícil -sino imposible- diagnosticarlo al ojo”. Seroczyński afirma que: “los casos de covid-19 han aumentado en los últimos días en Polonia y en Alemania, pero no podemos asegurar que sea a causa del número de refugiados que ha llegado a estos dos países en las últimas tres semanas. “Hay muchas personas, cientos de ucranianos que huyen -en algunos casos, únicamente con lo que llevan puesto- y que no tienen tiempo de pensar si llevan puesta una mascarilla o no y en una situación así es difícil exigirles las medidas de bioseguridad”, dijo al respecto el asistente del alcalde de la ciudad.

Szymon Sroczyński, del centro médico de la estación de trenes de Rzeszów, asegura que "aunque los casos de covid-19 han aumentado durante las últimas semanas, no pueden dar por hecho que sea debido al éxodo de ucranianos a Polonia o Alemania. Fotos William Pérez

Los empleados sanitarios de Full Market afirman que “no existe un control sobre el tema del covid-19, ya que poca gente en el centro presenta cuadros febriles y los principales problemas que tratan son infecciones gastrointestinales y problemas de dolor de garganta en niños y casos de hipertensión arterial, diabetes y estrés postraumático en adultos.

“Todos, absolutamente todos, reciben el tratamiento necesario y, en algunas ocasiones, les damos las recetas para que las lleven con ellos hacia donde quiera que vayan”, aseguran. También, el equipo médico del lugar afirma que existe una serie de psicólogos -voluntarios en su mayoría- que llega al lugar para atender a todas aquellas personas que presentan cuadros de estrés o de ansiedad en adultos y animadores infantiles que se dedican a dibujar un rostro en todos aquellos niños que por un par de noches pasarán en este lugar, actualmente parada obligatoria para todos aquellos ucranianos que huyen de la guerra y que quieren escapar de sus horrores.

#LPGenUcrania | Full Market, el centro de refugiados más grande de la región a la que pertenece Rzeszów, Polonia, tiene capacidad para albergar a 500 personas. Resulta llamativo que toda la información del lugar esté escrita en ucraniano. Foto: LPG/William Pérez. pic.twitter.com/KzM2X42QpS — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) March 19, 2022