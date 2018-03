SIP repudia declaración de asesor de Trump

Lee también

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos a los medios de comunicación y periodistas por “inexactos y alejados del espíritu de la Primera Enmienda” de la Constitución del país.El Gobierno estadounidense debe “respetar los valores fundamentales de la Primera Enmienda”, entre ellos el que atañe a la libertad de prensa y expresión, y frenar la “espiral de acusaciones contra medios y periodistas”, señaló en un comunicado la SIP, con sede en Miami.Matt Sanders, presidente de la SIP, criticó duramente las declaraciones del jueves al diario The New York Times de Stephen Bannon, jefe de estrategia del presidente Donald Trump, en las que afirmó que la prensa tiene que “callarse la boca”, y aseguró que se han convertido en el “partido de la oposición”.Sanders, que se encuentra en Ciudad de México en visita oficial de la institución, apuntó que, con este tipo de declaraciones, “se corre el riesgo de estar creándose un clima propicio que podría desencadenar en medidas restrictivas concretas”, contra los medios.Sanders recordó que Trump, desde que era candidato a la presidencia y durante la transición de poder, “atacó a la prensa, la tildó de mentirosa, deshonesta, basura, discriminó y ridiculizó a periodistas y medios en conferencias de prensa”.Y hasta dejó entrever que “revisaría las leyes de libelo como forma de control del flujo informativo”, agregó.“Tenemos la experiencia en la SIP de observar cómo otros presidentes de la región pasaron del discurso incendiario a la censura directa de medios y periodistas. Estamos atentos y alertas ante esta situación”, advirtió Sanders.Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, pidió al Gobierno estadounidense que retire los cargos contra seis periodistas que fueron detenidos junto a 230 activistas que protestaron durante la ceremonia oficial de investidura de Trump.Los seis periodistas que cubrían la protesta fueron arrestados y acusados del “delito de disturbio criminal”, por el que podrían recibir una condena de cárcel y multas de hasta $25,000, de ser declarados culpables, apuntó la SIP.Los periodistas arrestados son Alexander Rubinstein, reportero del canal ruso RT America; Jack Keller, productor de la serie documental “Story of America”; Shay Horse, fotoperiodista independiente; Evan Engel, periodista de Vocativ; y Matthew Hopard y Aaron Cantú, corresponsales independientes.Bannon saltó a la primera línea de asesores de Trump desde el sitio de noticias Braitbart, considerado de ultraderecha.