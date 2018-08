¿Sabe qué es el almacenamiento en la nube?

Hoy en día una de las palabras más populares en tecnología es "la nube", pero el término para la mayoría de la gente es vago y no tienen muy claro lo que significa exactamente. En realidad, primero existió el almacenamiento en línea y después lo que hoy conocemos como almacenamiento en la nube. Ambos conceptos ahora son intercambiables, pero no siempre fue así. Técnicamente la nube es solo un tipo de almacenamiento de datos en línea.

Los primeros almacenamientos remotos salieron al mercado en los noventa, la mayoría desaparecieron después de la burbuja de internet, uno de los sobrevivientes fue Veritas NetBackup que después fue comprado por Symantec y hoy en día sobrevive como NetBackup. Este fue uno de los primeros en ofrecer un almacenamiento remoto en línea. Tuvimos que esperar hasta 2006 para el primer servicio de almacenamiento en la nube como la conocemos hoy, Amazon lanza su servicio S3 para desarrolladores el cual continúa siendo el líder para clientes corporativos y es la base de muchos servicios para consumidores, entre ellos Dropbox.

Dropbox fue fundado en 2008 por estudiantes de MIT, uno de ellos, Drew Houston, se sentía frustrado por perder continuamente sus memorias USB. El modelo de negocios de Dropbox fue una revolución en almacenamiento, utilizando el modelo "freemium", se le otorgaba una cuota gratuita de espacio antes de que se requiriera pagar. En 2012 Google lanza Google Drive, el cual se orientó a crear un espacio personal para todas sus necesidades no solo backup, incluye el correo, fotos y archivos. En 2007 nace OneDrive, previamente conocido como SkyDrive por parte de Microsoft y ahora parte de su suite en la nube Office 365.

Existen muchas compañías pero a estas tres, Google Drive, Dropbox y OneDrive, se les conoce como "The Big Three" y dominan por completo el mercado de almacenamiento para consumidores. La razón es que en la medida que cada vez guardamos más datos en la nube localmente, el usuario valora la seguridad y respaldo de quien ofrece estos servicios. No se puede confiar la información más preciada a empresas que puedan desaparecer en cualquier momento.

Hoy se da por hecho tener una cuenta de almacenamiento en la nube, en el trabajo es parte del proceso colaborativo de equipos compartir y acceder a archivos en la nube. La proliferación de dispositivos móviles, el uso intensivo de videos y fotografías y el abaratamiento de las conexiones a internet aceleraron la masificación de estos servicios. Esta tendencia continuará pues es más barato acumular nuestra información en estos servicios y solo sincronizar localmente lo necesario.

En la medida que nuestras necesidades de espacio crecen también el uso de múltiples servicios teniendo nuestros datos en "Múltiples Nubes". Apple por ejemplo, incorporó su App Files para iPad en IOS 11 que aunque incipientemente, ya establece las bases para una herramienta de administración y organización de múltiples servicios de almacenamiento en la nube. Tener múltiples nubes implica también la necesidad de una simplificación de su administración, por ello ya estamos viendo nuevas herramientas de sincronización de nube a nube, tal es el caso de Anytrans que ofrece la habilidad de configurar tareas de sincronización entre nubes y verlas como una sola haciendo la experiencia transparente para el usuario.