Sabemos que nuestros soldados se han encontrado con ovnis, dice EE.UU.

El subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de EE.UU., Ronald Moultrie, afirmó este martes que los soldados de su país se han encontrado con "fenómenos volantes no identificados" y que su departamento está recopilando datos para analizarlos.



Moultrie hizo estas declaraciones ante un subcomité de Inteligencia de la Cámara Baja de EE.UU. en una audiencia sobre ovnis, la primera sesión sobre este asunto que acoge el Congreso estadounidense en más de 50 años.



Durante la audiencia varios legisladores hicieron hincapié en que el motivo de esta sesión es acabar con los estigmas sobre este tema para que los militares informen a sus superiores cuando se encuentren con un fenómeno de este tipo.



Moultrie destacó que en el año fiscal 2022 (que empezó en octubre pasado) el Departamento de Defensa ha creado una oficina para supervisar la recopilación, tratamiento y análisis de cualquier encontronazo con ovnis o fenómenos de este tipo que no siempre son objetos.



Por su parte, el subdirector de la Inteligencia Naval de EE.UU., Scott Bray, recordó un informe oficial publicado en el mes de junio donde se afirmaba que se habían detectado entre 2004 y 2021 un total de 144 fenómenos no identificados, y agregó que esa cifra ha subido hasta 400.



Bray explicó que la razón de ese incremento se debe a que los soldados han comenzado a informar más de este tipo de fenómenos, gracias al trabajo que se está haciendo para acabar con el estigma; al aumento de sistemas como drones en el espacio aéreo de EE.UU.; y la mejora de los sensores y radares para detectarlos.



Bray señaló que es probable que dichos fenómenos caigan en categorías como interferencias en radares, fenómenos atmosféricos naturales, programas de desarrollo del Gobierno o la industria de EE.UU. o sistemas de adversarios extranjeros.



"Y hay otra casilla que nos permite meter casos difíciles, y la posibilidad de sorpresas y de descubrimientos científicos potenciales", indicó.

