Sacan a gritos de restaurante mexicano a Kirstjen Nielsen, encargada de política de “Tolerancia Cero” de Trump (VIDEO)

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen fue confrontada por activistas y ciudadanos mientras cenaba en un restaurante de comida mexicana de Washington, en plena crisis sobre las políticas estadounidenses que separan a los niños migrantes de sus padres en la frontera sur del país.

El grupo de activistas de Metro DC Democratic Socialists of America interrumpió la cena de Nielsen con un grito de "¡vergüenza!". "Si los niños no comen en paz, tú no comes en paz", señalaron otros manifestantes, según se puede ver en un vídeo que se difundió rápidamente en las redes sociales.

Asimismo, los activistas le recriminaron que acudiera precisamente a un restaurante mexicano y también reprodujeron uno de los audios donde niños centroamericanos lloran después de haber sido separados de sus padres en la frontera. "¿Oyes a los bebés llorar?”, le preguntaron. Sin embargo, Nielsen, rodeada por colaboradores y custodios, no levantó la mirada de su plato.

“Le reclamamos que pare de separar familias y se disculpe” y “¡de todos los lugares, (eligió) un restaurante mexicano¡”. se escucha también en el vídeo.

Posteriormente fue publicado un vídeo en twitter donde se observa cuando Nielsen abandonó definitivamente el lugar y se sube a un carro custodiada.

DHS Secretary Nielsen just got driven out of a Mexican restaurant here on 14th Street by activists. DSA, I believe. pic.twitter.com/lTKutryXBO — Osita Nwanevu (@OsitaNwanevu) 20 de junio de 2018

Kirstjen Nielsen como encargada de defender la política de “Tolerancia Cero” de los Estados Unidos, y la cual fue reiterada hoy por el presidente Donald Trump, ha defendiendo las medidas sin mostrar ningún arrepentimiento de lo sucedido. “No pediremos disculpas" por la separación de niños en la frontera, afirmó Nielsen en un discurso ante la Asociación Nacional de Sheriffs en Nueva Orleans (Luisiana).

Trump firmó hoy una orden ejecutiva para que los niños no sean separados de sus padres al ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. El presidente, sin embargo, insistió en que seguirán vigilando fuertemente las fronteras y que no darán marcha atrás a la política “Tolerancia Cero”. "No nos gusta ver a familias separadas pero a la vez no nos gusta ver entrar ilegamente a gente", dijo.

Es importante leer la orden entre líneas, sin embargo, instruye al fiscal general a pedir una modificación al Acuerdo Flores -que daba 20 días de detención máximo para menores- para que sea legal detener niños con sus familias "durante los procedimientos criminales por ingreso ilegal u otros procedimientos".