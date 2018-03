Sacerdote sorprendido en club nocturno: “Peco y luego me confieso”

Lee también

“Aquí también me siento como en casa. La cosa es simple: peco y luego me confieso y no pasa nada”. Esas fueron las palabras que un sacerdote italiano, en Roma, le dijo al periodista Silvio Schembri, del programa “La Gabbia” en el canal La7, luego de que el periodista decidiera salir en la búsqueda del religioso.La idea de buscar al párroco, de quien se mantuvo su identidad en secreto, fue debido a una serie de denuncias en su contra que se hicieron llegar a la televisora, acusándolo de “ser un pecador y un ejemplo de inmoralidad”.Acompañado de su camarógrafo, Schembri decidió visitar el club nocturno que los ciudadanos de Pádova aseguran que visita el párroco y emprendió una búsqueda que fue publicada este día por la televisora italiana, en un video que ha comenzado a viralizarse en las redes sociales. Según Schiembri, localizarlo no fue complicado, ya que el religioso usa su hábito para ir al club nocturno."Nadie se mete conmigo porque aquí te encuentras con gente casada y prometida. Si vienen a decirme algo, les digo que los conozco y que se lo voy a decir a su mujer", declaró el religioso, quien no se escondió cuando Schiembri se acercó para entrevistarlo. Según el periodista, el párroco gasta casi $500 en prostitutas y compañía sexual en una sola noche.De igual forma, el religioso también confesó ser adicto a la pronografía, la cual consume en videos, películas, revistas y fotografías que consigue en sitios de internet. También, dejó en claro que las mujeres sienten más curiosidad para estar con él cuando viste el hábito. "Si quiere cometer un pecado, yo lo hago”, declaró, antes de salir del lugar acompañado de una joven.El video se ha popularizado en toda Europa y América a través de las redes sociales, causando un fuerte impacto debido a los comentarios hechos por el párroco, quien no se esconde para realizar sus actividades nocturnas.