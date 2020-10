Salvador Cienfuegos: lo que dice su detención en EUA y la de otros altos cargos de México sobre la penetración del narcotráfico en sus instituciones

Getty Images Cienfuegos fue secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Si no se habla de un narcoestado, sí se podría hablar de un narcogobierno".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó duramente este viernes la "lamentable" detención en Estados Unidos bajo acusación de narcotráfico del exsecretario de Defensa del país Salvador Cienfuegos.

La actuación de la justicia estadounidense dejó al descubierto nuevamente la fragilidad del Estado mexicano, que ha visto en los últimos años cómo algunos de sus ex altos cargos eran juzgados por crimen organizado fuera de sus fronteras.

"Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública (…). Estamos limpiando, purificando la vida pública, pero estaba muy avanzada la enfermedad", aseguró el mandatario.

En las calles, muchos en México coincidían este viernes al considerar que la última detención viene a confirmar la indiscutible penetración del narco en las instituciones y estructuras de poder del país.

Y a la vez, criticaban el hecho de que tenga que ser la justicia de EE.UU. la que opere frente a sus connacionales y se preguntaban cuál será el efecto de estas actuaciones sobre la relación entre los dos países.

Reuters Cienfuegos compareció en la tarde de este viernes en una audiencia preliminar en Los Ángeles, donde fue detenido.

Trascendencia para la región

"No había habido una detención de este calibre militar en México. Sin lugar a dudas, el arresto de Cienfuegos tiene una enorme trascendencia", le destaca a BBC Mundo el experto en seguridad Alejandro Hope.

El analista Ricardo Márquez Blas coincide y destaca las consecuencias que su detención podría tener incluso para el resto del continente americano.

"Como titular de Defensa tenía un papel importante en la interlocución con el Comando Sur de EE.UU. y, prácticamente, con todos los secretarios de Defensa de América Latina. No es solo un tema de interlocución, sino también de intercambio de información", le dice a BBC Mundo.

"Así que es importante saber qué tanta información se pudo haber comprometido de resultar ciertas las imputaciones a Cienfuegos", apunta.

Pese a la trascendencia de su detención, lo cierto es que el militar -quien ejerció como secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto- no es el primer alto cargo mexicano que es detenido en suelo estadounidense por su presunta vinculación con el narcotráfico.

De exjefes de Seguridad a fiscales estatales

El caso más reciente fue el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y que fue detenido el pasado mes de diciembre en Dallas, Texas.

Getty Images García Luna fue pieza clave en la estrategia contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón (derecha).

Quien fuera considerado uno de los ideólogos de la guerra contra las drogas en México fue acusado de colaborar con el cartel de Sinaloa y aceptar sobornos de Joaquín "el Chapo" Guzmán, por lo que actualmente está siendo juzgado en Nueva York.

Otra tremenda paradoja fue la detención en 1997 del llamado "zar antidrogas" del gobierno de Ernesto Zedillo, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, si bien su arresto tuvo lugar en territorio mexicano.

Nombrado director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, fue condenado a 40 años de cárcel por sus nexos con Amado Carrillo, líder del cartel de Juárez y más conocido como el Señor de los Cielos. Falleció en 2013.

Quien sí fue detenido en Estados Unidos hace tres años fue el exfiscal del estado mexicano de Nayarit, Edgar Veytia.

Apodado también como el Diablo, fue sentenciado a 20 años de cárcel por beneficiar al grupo encabezado por Juan Francisco Patrón Sánchez, el H-2, considerado la cédula regional en Nayarit y sur de Sinaloa del cartel de los Beltrán Leyva.

Precisamente, está por confirmarse si su caso guarda relación con el de Cienfuegos, dado que el exsecretario de Defensa está acusado por la Fiscalía de EE.UU. de usar su cargo para ayudar al mismo grupo H-2.

¿Reflejan realmente un "narcogobierno"?

Analistas consultados por BBC Mundo coinciden al calificar de extremadamente graves y preocupantes estas detenciones, si bien descartan que deban considerarse prácticas tan extendidas y genéricas como para hablar de "narcogobiernos".

AFP Expertos coinciden en la gravedad de la detención de Cienfuegos y otros ex altos cargos, pero evitan hablar de "narcogobiernos".

"No me parece que la imputación sea extensible ni justa para todo el gobierno o el ejército mexicano, no creo que sea posible. Pero sí podemos hablar de funcionarios públicos coludidos con grupos del crimen organizado", dice Márquez Blas.

Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México (CISEN), destaca cómo mientras Cienfuegos era presuntamente sobornado -según las acusaciones de EE.UU.- por el grupo H-2, su líder fue abatido en 2017 por la Secretaría de la Marina en un enfrentamiento armado.

"Esto te habla de que no todo el Estado está comprometido con organizaciones criminales. El gobierno es complejo y con muchas dependencias, y no todo el mundo está sobornado por el crimen organizado", le dice a BBC Mundo.

"Estamos frente a dos hechos reales: existe corrupción, pero también dependencias y funcionarios que cumplen con su tarea".

¿Cómo afectará a la relación entre México y EE.UU.?

Otra de las incógnitas tras la detención de Cienfuegos en EE.UU. es si la relación de México se verá resentida de alguna manera con su vecino del norte.

Expertos coinciden al considerar que esta actuación incrementará de algún modo la tensión entre ambos países en materia de seguridad, más aún después de que Donald Trump amenazara en septiembre a México con sanciones si no mejoraba los resultados de su combate al narcotráfico.

Según Márquez Blas, que el gobierno mexicano no recibiera información oficial sobre la investigación sobre Cienfuegos responde a que "México no tuvo la habilitad para entender los mensajes que emitió claramente EE.UU, por lo que su gobierno actuó por su cuenta y lo detuvo".

Getty Images Expertos creen que la detención de Cienfuegos por parte de EE.UU. afectará a la cooperación entre la DEA y el ejército mexicano.

Valdés Castellanos subraya que un problema común para ambos países como es el narcotráfico requiere de colaboración entre ambos gobiernos, por lo que la detención de Cienfuegos tensará las relaciones diplomáticas.

"En el ejército mexicano va a haber mucho resquemor y desconfianza hacia la colaboración con la DEA (la Agencia para el Control de Drogas estadounidense) si sigue habiendo esta actuación unilateral por su parte, y esto no es bueno para la relación", opina.

"No va a haber un soldado en México que quiera cooperar con la DEA", coincide Hope. "La cooperación entre México y EE.UU. va a acabar destruida por una generación".

¿Seguirán más detenciones de alto nivel?

Otra de las incógnitas ahora es saber si la detención de un ex alto cargo con tanto poder como Cienfuegos se traducirá en el arresto de otros funcionarios.

López Obrador adelantó que todos quienes resulten involucrados en la investigación serán suspendidos de su cargo y puestos a disposición de las autoridades.

"No vamos a encubrir a nadie, ya pasó ese tiempo", remarcó.

Márquez Blas vaticina importantes novedades al respecto, basado en que la justicia de EE.UU. hizo referencia a pruebas sobre cómo Cienfuegos habría contactado a líderes narcotraficantes con "otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano" para ayudarlos a cambio de sobornos.

"Eso es particularmente preocupante e indica que habrá nuevas imputaciones para otros funcionarios de la época. Claramente, habrá derivaciones de este caso", pronostica.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.