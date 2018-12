Salvadoreños desisten de asilo en Estados Unidos y prefieren pedir refugio a México

La desesperación, la falta de esperanzas y la postura de Estados Unidos ante la llegada de las caravanas de migrantes a su frontera están pasando factura a los salvadoreños y centroamericanos que desde hace varias semanas aguardan en Tijuana, con la ilusión de poder rendirse ante la Patrulla Fronteriza estadounidense para pedir asilo.

Muchos ya desistieron del sueño americano, y han decidido entregarse a las autoridades mexicanas para iniciar el proceso de refugio en tierra azteca. Jónathan Mejía es uno de los salvadoreños que en los últimos días decidió tomar la oportunidad en México y está por iniciar el proceso de refugio, porque regresar a su país no es una opción.

"Es mentira que Estados Unidos le está abriendo las puertas a todos los inmigrantes, está muy difícil pasar y por las caravanas hay mucha gente esperando en la frontera. Me puse a pensar en muchas cosas, y pensé que sí puedo hacer vida en México, más que en El Salvador", dice el salvadoreño.

Este no es el primer intento de Jónathan para llegar a territorio estadounidense. En 2014 fue víctima de violencia en su pueblo y tomó la decisión de emprender el camino hacia el Norte de forma irregular. Logró cruzar México y se reunió con su familia en una ciudad cercana a la frontera estadounidense; también, logró iniciar un proceso de asilo en ese país, pero las cosas no salieron bien.

Sin embargo, el salvadoreño decidió arriesgarse y quedarse en Estados Unidos sin documentos. Logró mantenerse en el país por tres años, trabajó en construcción y, además, se hizo de una familia.

"Ahora las cosas no son fáciles aunque se quede en el país y se esconda. Me arrestaron en 2017, como ya tenía una orden por la falla del proceso, me deportaron casi de inmediato a principios de este año", recuerda.

Por miedo a las amenazas que había sufrido, Jónathan no fue a su pueblo en Chalatenango. De San Salvador viajó hacia Honduras, donde vive su padre, con la idea de empezar de cero en ese país y de encontrar un trabajo que le permitiera mantenerse. Pero las cosas tampoco le fueron bien.

"Pasé tres meses buscando trabajo, pero no encontré nada", continúa narrando.

En octubre, cuando escuchó de la caravana de migrantes hondureños, Jónathan pensó que podía aprovechar el momento para llegar por su cuenta a Estados Unidos y decidió emprender nuevamente el viaje. En Guadalajara, se encontró con un grupo de la caravana que lo invitó a caminar con ellos. Pero decidió continuar solo.

"Cuando me encontré con ese grupo que iba a unirse a la caravana, me dijeron que me fuera con ellos, pero como he sido deportado y yo fallé en mi proceso en Estados Unidos, yo sé que al llegar a la frontera no me iban a recibir. Esas cosas son las que le explican a uno los abogados, que con faltas como esas uno no tiene oportunidad y decidí continuar el camino solo, pensando que podía pasar por algún punto ciego", dice Jónathan.

El camino no fue fácil. Como muchos inmigrantes, este salvadoreño sufrió las consecuencias de la migración. Fue víctima de robo, lo golpearon y lo dejaron sin nada. Jónathan dice que el trato que recibió de algunos mexicanos que están en contra de los inmigrantes también le impactó profundamente.

Según Javier Martínez, director de la Casa de Migrantes de Saltillo, en las últimas semanas, muchos inmigrantes que han estado en la frontera aguardando pasar para solicitar asilo en Estados Unidos, están optando por entregarse en México.

Los que deciden entregarse, buscan apoyo en organizaciones como la Casa del Migrante de Saltillo. Ahí les ayudan con la documentación que deben presentar. Una vez iniciado el proceso no pueden salir de la ciudad donde entregan toda la documentación hasta que este finalice, y mientras se desarrolla reciben permiso de trabajo y permiso para permanecer en el país sin ser detenidos.