Salvadoreños en México: "Podría contagiarme de COVID-19 y morir lejos de mi familia"

Más de 2 mil salvadoreños en el extranjero han solicitado apoyo para retornar al país, pero cada día de espera lejos de sus familiares les pesa la amenaza del coronavirus. Julio (nombre cambiado) es uno de ellos. Él está en México, donde, a pesar de ir en contra de expertos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue aconsejando salir a la calle. México lleva cuatro muertes por COVID-19 y casi 400 contagios. Esta es la realidad, en primera persona, para un salvadoreño que solo hizo escala en ese país:

Cuando la vida te un golpe de realidad, supera la ficción. En estos momentos veo hacia atrás y recuerdo cuando la película ‘La terminal’, allá por 2004, presentaba una peculiar situación en la que un viajero queda atrapado en un limbo diplomático.

Me pareció algo tan inusual e imposible que pasara, pero es justo la amarga situación que estamos pasando casi un centenar de salvadoreños que nos quedamos varados en México.

Mi vuelo de retorno estaba programado para el martes 17 de marzo... pero poco a poco la situación se tornó confusa y oscura, al ver en Twitter que nuestro presidente acusaba a México de mandar a 12 personas infectadas con el COVID-19 en un vuelo comercial de pasajeros y ante mi propia incredulidad, al momento siguiente, los cielos estaban cerrados. Se imposibilitaba mi retorno a mi patria y como a este personaje de película me dejaba en un limbo político y diplomático.

De un momento para otro se cerró el cielo para los vuelos procedentes de México, sin que este en ese momento presentara una amenaza sanitaria, pues solo había seis casos confirmados y ningún deceso por esta pandemia. Tres veces se canceló y reprogramó mi vuelo, esperando que llegaran a un acuerdo. Mi esperanza claudicó cuando, de manera oficial, México fue incluido en la lista de países desde los que no podríamos retornar.

La primera noche aquí fue angustiosa, pues no tenía reserva de hotel y sin conocer a nadie. Busqué ayuda de la embajada y ellos me han apoyado con una estancia y víveres, pero estoy lejos de mi país, de mi hogar, de mi gente y de mis hijas, que cada día me preguntan cuando volveré a casa. En estos momentos la desesperación y desánimo me han llevado a un estado de pesimismo y una sensación de abandono, al ver como otras naciones han hecho todo para repatriar a sus hijos, y a nosotros los salvadoreños que hemos quedado varados en tierras extrañas, desde la misma Presidencia nos han estigmatizado.

Ahora vivo con el temor de que al retornar a mi propia tierra mi propia gente quiera lincharme, por ser un ‘irresponsable’. Ojalá que pronto pueda regresar, ir a la cuarentena y al salir volver a abrazar a mis hijas, que tanto extraño. Es duro tener que verlas a través de la pantalla y ver en sus ojos lágrimas al escuchar que no sé cuándo volveré. Decirles que sean fuertes y que pronto estaremos juntos cuando, en realidad yo, por dentro, siento que ya no puedo más con este exilio.

De seguir en México, sé que dentro de muy poco el caos se desatará, porque se está haciendo poco o nada por evitar el contagio del coronavirus. Temo que el auto aislamiento que nos hemos impuesto no sea suficiente y es duro sentir que podría contagiarme y morir lejos de mi familia.

Señor presidente, no nos deje morir, no nos condene a ser un número más en esta estadística de muerte, luto y dolor.

Anhelamos regresar a nuestro país y cumplir con las medidas sanitarias y vencer este brote. Volver a trabajar para levantar a nuestro bello El Salvador.