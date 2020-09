Salvadoreños se reunirán con el candidato a presidente de Estados Unidos Joe Biden en una conversación virtual

En el marco de la festividad del "Labor Day" o Día del trabajo en Estados Unidos, y la aproximación de las elecciones presidenciales, el candidato demócrata, Joe Biden se reunirá en una conversación virtual interactiva con la comunidad salvadoreña en Estados Unidos.



El evento organizado por "Salvadoreños con Biden" ha sido denominado "Salvadoreños in the labor movement", e invita a toda la comunidad latina a ser parte de la conversación on line.



Durante el evento contarán con la participación de diferentes panelistas especializados en derechos laborales y política del país norteamericano.

Los salvadoreños son la tercera población más grande de origen hispano que vive en los Estados Unidos. Para 2017 había cerca de 2,3 millones de hispanos con raíces en El Salvador, según datos del Centro Pew.



En Estados Unidos hay unos 62 millones de latinos, ya sean inmigrantes recientes o hijos de inmigrantes, de los cuales aproximadamente 32 millones estarán habilitados para votar en noviembre.



Biden arremete contra los dictadores, partido republicano lo critica