Santana reiteró que Odebrecht ayudó en la campaña de Funes

El publicista João Santana afirmó que el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, intervino para que, en 2009, Odebrecht destinara fondos para favorecer la campaña del expresidente Mauricio Funes en El Salvador.

Las declaraciones llegaron como parte del proceso en el que el expresidente Da Silva es acusado de recibir sobornos de Odebrecht por medio de reformas en un sitio en Atibaia. Lula niega las acusaciones.

El periódico brasileño O Globo reveló las declaraciones de Santana en un artículo.

Santana dijo que en una reunión en el Palacio del Planalto, el exmandatario brasileño le pidió buscar a Emilio Odebrecht para que su empresa constructora hiciera los pagos, ya que el dinero para la campaña de Funes se había acabado, faltando menos de un mes y medio para el fin de la disputa electoral.

El marquetero, que para ese entonces coordinaba la campaña de Funes en El Salvador, contó que regresó a Brasil para encontrar a Lula y pedirle ayuda al petista (integrante del Partido de los Trabajadores, PT).

Según O Globo, Santana dijo que logró reunirse con Lula y le expuso el problema. “La situación es como si la gente hubiera comprado un Boeing (avión de amplia capacidad) y no tiene querosene (combustible). Y si no tienen dinero para publicar en medios, no tienen oportunidad”, habría dicho el publicista. Luego, Lula le habría respondido: “Vas a llamar a Emilio Odebrecht, que él resuelve”.

Emilio Odebrecht dirigía la empresa constructora. Esta es la misma compañía que actuó en el núcleo de una red de corrupción que tuvo implicaciones en 12 países.

Santana fue donde Odebrecht (el dirigente empresarial). “Usted dígale a nuestro jefe que prefiero tratar el asunto directamente con el italiano”, habría solicitado Odebrecht al publicista. El italiano al que se refiere es Antonio Palocci, exministro de Hacienda durante la administración de Lula da Silva.

“Volví a El Salvador y, 10 días después, el problema estaba resuelto”, aseguró Santana.

De hecho, Lula y Gilberto Cavalho, jefe de gabinete en su gestión, le habrían pedido a Santana encargarse de la campaña de Funes. En este contexto, el PT se comprometió a retirar sus servicios de marketing, que fueron por cerca de $3 millones, por medio de Odebrecht.

Mónica Moura, esposa de Santana, también aportó detalles sobre el apoyo a Funes como candidato del FMLN. “El PT tenía interés, no solo en El Salvador, sino en otros países de América Latina, de que ganara la izquierda”, relató Moura.

Moura, publicista igual que su pareja, indicó que el PT de alguna manera “financió” e intermedió en la campaña de Funes y fue ella quien negoció con el exministro Palocci para que Odebrecht diera $1.5 millones, a través de lo que O Globo llama “caja 2”.

Funes ganó los comicios de marzo 2009. En esos años, todavía estaba casado con Vanda Pignato, que fue nombrada titular de la Secretaría de Inclusión Social (sigue en el cargo). Pignato, además, es brasileña.

En declaraciones al periódico Folha de Sao Paulo, el fiscal adjunto de El Salvador, Aquiles Parada sostuuvo que Pignato, habría mediado para conseguir esa suma de dinero gracias a su militancia en el PT, que finalizó en 2010. Ella lo negó.