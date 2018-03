Sasha Obama muestra sus encantos durante sus vacaciones

Beach day for #SashaObama Posted by @theoriginaldatvegasgyrl Una foto publicada por D.A.T Vegasgirls (@datvegasgirlsplus1) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 8:38 PST

Todavía es la hija del presidente de Estados Unidos y se ha propuesto pasar sus vacaciones en Miami, Florida, para cerrar su vida como la hija del presidente de forma relajada y tranquila. Pero, con lo que Sasha Obama, hija menor de Barack Obama, no contaba es que sería fotografiada durante ese período vacacional, previo a regresar a sus obligaciones escolares.Las fotografías fueron difundidas por varios medios del espectáculo en Estados Unidos, quienes captaron una serie de postales donde Sasha Obama viste en bikini y disfruta de sus vacaciones en compañía de varios de sus amigos, donde figuraba Maisy, la nieta del vicepresidente Joe Biden.En las imágenes puede verse a Sasha usando un bikini negro que muestra sus atributos físicos y con el que se robó la mirada de muchos veraneantes del lugar. Además, durante su estadía en Florida, fue atentamente observada y protegida por el equipo de seguridad presidencial.Sasha Obama ya había sido motivo de noticia hace unos días cuando, el pasado 10 de enero, estuvo ausente durante el discurso de despedida de su padre como presidente de EUA. Ante los rumores que brotaron tras esta ausencia, un vocero de la Casa Blanca explicó que Sasha debía presentar un examen académico al día siguiente y que la institución a la que asiste no le concedió permiso por el viaje con su padre.De igual forma, en las últimas entrevistas concedidas por Barack Obama, el todavía mandatario ha dejado en claro que mantendrá su residencia, junto a su familia, en Washington, para no interrumpir el proceso educativo de Sasha, aunque también confirmó que Malia, hija mayor de Obama, se tomará un año libre antes de ingresar a la Universidad de Harvard.